Бритни Спирс смутила новым видео: говорила с акцентом и под трек бывшего

Бритни Спирс снова оказалась в центре внимания. Поклонники артистки насторожились, когда увидели ее новое видео.
Каким роликом звезда смутила сеть, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Бритни.
В ролике она танцует на небольшой лодке в зеленом бикини под песню своего бывшего парня Джастина Тимберлейка и Тимбаленда "Carry Out".
Кроме этого, она привлекла внимание публики необычным акцентом, который использовала во время общения с неизвестным мужчиной.
"Мы с этим мужчиной здесь на воде! Посмотрите на нас! Извините, я ботан", - сказала она.
Это лишь одно из многочисленных видео, которые вызвали смущение и беспокойство у поклонников.
Ранее на этой неделе она пела своим подписчикам в кроп-топе и коротких шортах, демонстрируя беспорядок дома.
Артистка не впервые привлекает внимание танцами или пение. Она также ранее неоднократно разговаривала с акцентом. Видимо, таким образом она развлекается.
Напомним, в 2021 году звезда освободилась от опекунства своего отца, который контролировал ее финансы и каждый шаг.
Теперь она много времени путешествует и наслаждается отдыхом, а Instagram использует для самовыражения.
Конечно, иногда шутки Бритни заходят далеко. Например, в июле этого года она заявила, что удочерила девочку Леннон.
В СМИ сразу заговорили о пополнении в семье певицы, однако позже приближенные к ней источники опровергли эту информацию, назвав ее своеобразным троллингом.
Вас также может заинтересовать: