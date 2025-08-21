RU

Бритни Спирс смутила новым видео: говорила с акцентом и под трек бывшего

Бритни Спирс заговорила странным акцентом под песню бывшего (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Бритни Спирс снова оказалась в центре внимания. Поклонники артистки насторожились, когда увидели ее новое видео.

Каким роликом звезда смутила сеть, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Бритни.

Какое видео опубликовала Бритни Спирс

В ролике она танцует на небольшой лодке в зеленом бикини под песню своего бывшего парня Джастина Тимберлейка и Тимбаленда "Carry Out".

Кроме этого, она привлекла внимание публики необычным акцентом, который использовала во время общения с неизвестным мужчиной.

"Мы с этим мужчиной здесь на воде! Посмотрите на нас! Извините, я ботан", - сказала она.

Это лишь одно из многочисленных видео, которые вызвали смущение и беспокойство у поклонников.

Ранее на этой неделе она пела своим подписчикам в кроп-топе и коротких шортах, демонстрируя беспорядок дома.

Как отреагировали в сети

  • "Это невероятно печально. Ее родители теперь не могут ее обворовать, поэтому оставили ее без должного ухода. Она, очевидно, очень больна".
  • "Она употребляет наркотики, судя по ее движениям".
  • "Боже, что случилось с бедной Бритни, неужели это цена славы?"
  • "Так печально. Без опекунства все закончится плохо. И я ненавидела, что она была в одном из них в то время, но... Я сочувствую ей и всем вокруг. И ее домашним любимцам".
  • "Да все с ней хорошо. Она просто демонстрирует себя настоящую".
  • "Что за странный акцент".

Что известно о состоянии Бритни Спирс

Артистка не впервые привлекает внимание танцами или пение. Она также ранее неоднократно разговаривала с акцентом. Видимо, таким образом она развлекается.

Напомним, в 2021 году звезда освободилась от опекунства своего отца, который контролировал ее финансы и каждый шаг.

Теперь она много времени путешествует и наслаждается отдыхом, а Instagram использует для самовыражения.

Конечно, иногда шутки Бритни заходят далеко. Например, в июле этого года она заявила, что удочерила девочку Леннон.

В СМИ сразу заговорили о пополнении в семье певицы, однако позже приближенные к ней источники опровергли эту информацию, назвав ее своеобразным троллингом.

