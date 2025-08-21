UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса

Брітні Спірс збентежила новим відео: говорила з акцентом та під трек колишнього

Брітні Спірс заговорила дивним акцентом під пісню колишнього (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Брітні Спірс знову опинилася в центрі уваги. Прихильники артистки насторожилися, коли побачили її нове відео.

Яким роликом зірка збентежила мережу, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Брітні.

Яке відео опублікувала Брітні Спірс

У ролику вона танцює на невеликому човні в зеленому бікіні під пісню свого колишнього хлопця Джастіна Тімберлейка та Тімбаленда "Carry Out".

Крім цього, вона привернула увагу публіки незвичним акцентом, який використала під час спілкування з невідомим чоловіком.

"Ми з цим чоловіком тут на воді! Подивіться на нас! Вибачте, я ботан", - сказала вона.

Це лише одне з численних відео, які викликали збентеження та занепокоєння у шанувальників.

Раніше цього тижня вона співала своїм підписникам у кроп-топі та коротких шортах, демонструючи безлад вдома.

Як відреагували в мережі

  • "Це неймовірно сумно. Її батьки тепер не можуть її обкрасти, тому просто залишили її без належного догляду. Вона, очевидно, дуже хвора".
  • "Вона вживає наркотики, судячи з її рухів".
  • "Боже, що сталося з бідною Брітні, невже це ціна слави?"
  • "Так сумно. Без опікунства все закінчиться погано. І я ненавиділа, що вона була в одному з них на той час, але... Я співчуваю їй і всім навколо. І її домашнім улюбленцям".
  • "Та все з нею добре. Вона просто демонструє себе справжню".
  • "Що за дивний акцент".

Що відомо про стан Брітні Спірс

Артистка не вперше привертає до себе увагу танцями та співами. Вона також неодноразово розмовляла з акцентом. Вочевидь, таким чином вона розважається.

Нагадаємо, у 2021 році зірка звільнилася від опікунства свого батька, який контролював її фінанси та кожний крок. 

Тепер вона багато часу подорожує та насолоджується відпочинком, а Instagram використовує для самовираження.

Звісно, іноді жарти Брітні заходять далеко. Наприклад, у липні цього року вона заявила, що удочерила дівчинку Леннон.

В ЗМІ одразу заговорили про поповнення в родині співачки, проте згодом наближені до неї джерела спростували цю інформацію, назвавши її своєрідним тролінгом.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Брітні СпірсНовини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесуЗірки