Брітні Спірс збентежила новим відео: говорила з акцентом та під трек колишнього

Яке відео опублікувала Брітні Спірс

У ролику вона танцює на невеликому човні в зеленому бікіні під пісню свого колишнього хлопця Джастіна Тімберлейка та Тімбаленда "Carry Out".

Крім цього, вона привернула увагу публіки незвичним акцентом, який використала під час спілкування з невідомим чоловіком.

"Ми з цим чоловіком тут на воді! Подивіться на нас! Вибачте, я ботан", - сказала вона.

Це лише одне з численних відео, які викликали збентеження та занепокоєння у шанувальників.

Раніше цього тижня вона співала своїм підписникам у кроп-топі та коротких шортах, демонструючи безлад вдома.

Як відреагували в мережі

"Це неймовірно сумно. Її батьки тепер не можуть її обкрасти, тому просто залишили її без належного догляду. Вона, очевидно, дуже хвора".

"Вона вживає наркотики, судячи з її рухів".

"Боже, що сталося з бідною Брітні, невже це ціна слави?"

"Так сумно. Без опікунства все закінчиться погано. І я ненавиділа, що вона була в одному з них на той час, але... Я співчуваю їй і всім навколо. І її домашнім улюбленцям".

"Та все з нею добре. Вона просто демонструє себе справжню".

"Що за дивний акцент".

Що відомо про стан Брітні Спірс

Артистка не вперше привертає до себе увагу танцями та співами. Вона також неодноразово розмовляла з акцентом. Вочевидь, таким чином вона розважається.

Нагадаємо, у 2021 році зірка звільнилася від опікунства свого батька, який контролював її фінанси та кожний крок.

Тепер вона багато часу подорожує та насолоджується відпочинком, а Instagram використовує для самовираження.

Звісно, іноді жарти Брітні заходять далеко. Наприклад, у липні цього року вона заявила, що удочерила дівчинку Леннон.

В ЗМІ одразу заговорили про поповнення в родині співачки, проте згодом наближені до неї джерела спростували цю інформацію, назвавши її своєрідним тролінгом.