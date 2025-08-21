Брітні Спірс збентежила новим відео: говорила з акцентом та під трек колишнього

Брітні Спірс знову опинилася в центрі уваги. Прихильники артистки насторожилися, коли побачили її нове відео.
Яким роликом зірка збентежила мережу, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Брітні.
У ролику вона танцює на невеликому човні в зеленому бікіні під пісню свого колишнього хлопця Джастіна Тімберлейка та Тімбаленда "Carry Out".
Крім цього, вона привернула увагу публіки незвичним акцентом, який використала під час спілкування з невідомим чоловіком.
"Ми з цим чоловіком тут на воді! Подивіться на нас! Вибачте, я ботан", - сказала вона.
Це лише одне з численних відео, які викликали збентеження та занепокоєння у шанувальників.
Раніше цього тижня вона співала своїм підписникам у кроп-топі та коротких шортах, демонструючи безлад вдома.
Артистка не вперше привертає до себе увагу танцями та співами. Вона також неодноразово розмовляла з акцентом. Вочевидь, таким чином вона розважається.
Нагадаємо, у 2021 році зірка звільнилася від опікунства свого батька, який контролював її фінанси та кожний крок.
Тепер вона багато часу подорожує та насолоджується відпочинком, а Instagram використовує для самовираження.
Звісно, іноді жарти Брітні заходять далеко. Наприклад, у липні цього року вона заявила, що удочерила дівчинку Леннон.
В ЗМІ одразу заговорили про поповнення в родині співачки, проте згодом наближені до неї джерела спростували цю інформацію, назвавши її своєрідним тролінгом.
