"Будет сын". Военные фотографы Либеровы впервые станут родителями: трогательное видео

Либеровы ждут ребенка: что известно

Пара назвала решение стать родителями самым важным в своей жизни. Они долгое время не решались на пополнение в семье. Ждали более спокойных времен.

В конце концов фотографы решили жить здесь и сейчас. Они планируют рожать и растить ребенка в Украине.

"Мы хотим жить сегодня и сейчас, в независимой Украине, в нашем Киеве, воспитывать нашего сына, для которого так долго искали идеальное время, пока не поняли, что оно никогда не наступит, потому что его просто не существует. Ну или здесь и сейчас - это и есть идеальное время", - написали они.

Либеровы ждут ребенка (коллаж: РБК-Украина)

В трогательном видеоролике, который они опубликовали в совместном посте с роддомом, Константин и Влада поделились ожиданиями от отцовства.

Оба были уверены, что ждут мальчика. Однако были готовы и воспитывать дочь. В конце концов выяснилось, что у пары будет сын.

"Мы будем родителями. У нас будет сын. Мы счастливы. Побудьте счастливыми вместе с нами", - поделились супруги.

Что известно о Либеровых

Константин и Владислава - известные украинские фотографы и документалисты. До полномасштабного вторжения снимали любовные истории и звезд, но российская агрессия внесла свои коррективы.

Пара стала "глазами войны". Они документируют вражеские обстрелы и фиксируют преступления России на территории Украины, а их работы публикуют известные мировые медиа.

Познакомились будущие родители во время учебы в университете. Сначала дружили, потом начали встречаться, а потом поженились и основали семейное дело.