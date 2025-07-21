"Черная дыра": квартира Miss Ukraine International в Киеве полностью уничтожена после атаки РФ

РФ разрушила жилье Богданы Тарасик

Так, помещение модели, которое располагалось на втором этаже дома, превратилось в воронку в результате прямого попадания.

К счастью, ни сама Богдана, ни ее близкие не пострадали.

Девушка рассказала, что ее мама спаслась благодаря тому, что вовремя спустилась в укрытие.

"Квартиры у нас больше нет. На ее месте теперь просто черная дыра и пепел. Спасибо всем, кто спрашивал. Мама спаслась, потому что не пренебрегала тревогой. Котика тоже спасли, но пока он в стационаре в вет.клинике", - отметила Богдана.

Квартира Богданы Тарасик разрушена после атаки РФ (скриншот)

"Какой шанс, что попадание будет на второй этаж дома из внутреннего двора? Мы думали, что минимальный. Но теперь здесь просто дыра", - поделилась она.

Квартира Богданы Тарасик разрушена после атаки РФ (скриншот)

Что известно о Богдане Тарасик

Богдана Тарасик родилась в 1994 году в Кривом Роге. Училась в Центрально-Городском лицее родного города, а затем поступила в Киевский политехнический институт, где получила высшее образование по специальности "менеджмент международных проектов".

Еще во время учебы в КПИ, в 19 лет, получила титул "Королева университета".

Уже тогда Богдана мечтала об участии в конкурсе "Мисс Украина".

Богдана Тарасик (фото: instagram.com/boogdanatarasik)

Свою цель она реализовала в 2018 году, успев подать заявку именно до предельного возраста - 24 лет.

После длительной подготовки, которая включала и волонтерский проект, она уверенно прошла все этапы соревнования и получила титул "Miss Ukraine International".

В этом же году представляла Украину на престижном конкурсе Miss International в Токио, где вошла в топ-15 самых красивых девушек мира среди 77 участниц.

Параллельно Богдана развивает карьеру модели и актрисы: снимается в рекламе, сериалах и работает на театральной сцене.

Богдана Тарасик (фото: instagram.com/boogdanatarasik)

Ее можно было увидеть в сериале "Короли палат", полнометражном фильме "Преданная" Кристины Сиволап, а также в вебпостановке "День семьи".

В октябре 2022 года она потеряла отца - он погиб на фронте, защищая Украину.

В 2023 году Тарасик вышла замуж за народного депутата от "Слуги народа" Андрея Жупанина, а уже через год пара обвенчалась. Супруги ждут ребенка.

Богдана Тарасик с мужем (фото: instagram.com/bohdana_zhupanyna)

Обстрел Киева 21 июля

В ночь на 21 июля Киев оказался под массированным ракетным обстрелом со стороны российских оккупантов.

В результате атаки погиб один человек, еще семеро получили ранения, среди пострадавших есть ребенок.

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, враг целенаправленно бил по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры. Разрушения зафиксированы в шести районах столицы.

Больше всего пострадал Дарницкий район - там вспыхнул пожар в детском саду, супермаркете, на складах и в других нежилых зданиях.

В Шевченковском районе повреждена многоэтажка: в квартирах выбиты окна, изуродованы стены, а также поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".

В Соломенском районе частично разрушено административное здание, в результате чего загорелись склады.

В Голосеевском, Днепровском и Святошинском районах зафиксированы менее значительные разрушения - в основном из-за падения обломков.