"Черная дыра": квартира Miss Ukraine International в Киеве полностью уничтожена после атаки РФ

Во время ночной ракетной атаки на Киев 21 июля полностью разрушена квартира Богданы Тарасик - украинской модели и обладательницы титула Miss Ukraine International 2018.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram девушки.
Так, помещение модели, которое располагалось на втором этаже дома, превратилось в воронку в результате прямого попадания.
К счастью, ни сама Богдана, ни ее близкие не пострадали.
Девушка рассказала, что ее мама спаслась благодаря тому, что вовремя спустилась в укрытие.
"Квартиры у нас больше нет. На ее месте теперь просто черная дыра и пепел. Спасибо всем, кто спрашивал. Мама спаслась, потому что не пренебрегала тревогой. Котика тоже спасли, но пока он в стационаре в вет.клинике", - отметила Богдана.
"Какой шанс, что попадание будет на второй этаж дома из внутреннего двора? Мы думали, что минимальный. Но теперь здесь просто дыра", - поделилась она.
Богдана Тарасик родилась в 1994 году в Кривом Роге. Училась в Центрально-Городском лицее родного города, а затем поступила в Киевский политехнический институт, где получила высшее образование по специальности "менеджмент международных проектов".
Еще во время учебы в КПИ, в 19 лет, получила титул "Королева университета".
Уже тогда Богдана мечтала об участии в конкурсе "Мисс Украина".
Свою цель она реализовала в 2018 году, успев подать заявку именно до предельного возраста - 24 лет.
После длительной подготовки, которая включала и волонтерский проект, она уверенно прошла все этапы соревнования и получила титул "Miss Ukraine International".
В этом же году представляла Украину на престижном конкурсе Miss International в Токио, где вошла в топ-15 самых красивых девушек мира среди 77 участниц.
Параллельно Богдана развивает карьеру модели и актрисы: снимается в рекламе, сериалах и работает на театральной сцене.
Богдана Тарасик (фото: instagram.com/boogdanatarasik)
Ее можно было увидеть в сериале "Короли палат", полнометражном фильме "Преданная" Кристины Сиволап, а также в вебпостановке "День семьи".
В октябре 2022 года она потеряла отца - он погиб на фронте, защищая Украину.
В 2023 году Тарасик вышла замуж за народного депутата от "Слуги народа" Андрея Жупанина, а уже через год пара обвенчалась. Супруги ждут ребенка.
В ночь на 21 июля Киев оказался под массированным ракетным обстрелом со стороны российских оккупантов.
В результате атаки погиб один человек, еще семеро получили ранения, среди пострадавших есть ребенок.
Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, враг целенаправленно бил по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры. Разрушения зафиксированы в шести районах столицы.
Больше всего пострадал Дарницкий район - там вспыхнул пожар в детском саду, супермаркете, на складах и в других нежилых зданиях.
В Шевченковском районе повреждена многоэтажка: в квартирах выбиты окна, изуродованы стены, а также поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".
В Соломенском районе частично разрушено административное здание, в результате чего загорелись склады.
В Голосеевском, Днепровском и Святошинском районах зафиксированы менее значительные разрушения - в основном из-за падения обломков.
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