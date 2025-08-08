"Украинские 50 оттенков". Провокационный тизер триллера с Дантесом взорвал сеть (видео)
В сети появился первый тизер нового эротического триллера "Всі відтінки спокуси", который уже успел вызвать ажиотаж среди зрителей. Главную роль в фильме сыграл певец Владимир Дантес, для которого это кинодебют.
Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.
О чем фильм "Всі відтінки спокуси"
Это чувственная история о женской силе, предательстве, зависимости и мести, где переплетаются мистика, эротика и психологическое напряжение.
Лента обещает зрителям неожиданный финал, оставляющий послевкусие тайны.
Главные роли в фильме исполнили Владимир Дантес и Елена Лавренюк.
Кадры со съемок фильма "Всі відтінки спокуси"
В фильме также снялись Оксана Черкашина, Елена Хохлаткина, Даниэль Салем и другие. Режиссером стала Ирина Громозда ("Тайники", "Кофе с кардамоном").
Действие картины происходит в Лемберге в 1897 году, а сюжет вращается вокруг героини Амелии Крижевской-Зег, которая возвращается в семейное поместье с мечтой о новой жизни. Однако дом детства постепенно становится ловушкой...
Трейлер фильма "Всі відтінки спокуси" уже доступен - посмотреть его можно ниже:
Реакция сети
После публикации тизера соцсети буквально взорвались.
- Вааау
- Всьо, готова залишити дітей вдома і йти в кіно
- Нічого собі, Володимир. Може ви почнете ще записувати дарк аудіокнижки?
- Дантес такий переконливий спокусник
- Найближчим часом чекає Дантеса номінація на Оскар
- Воу! Як цікаво і гаряче
- Це пожежа! Це підпал!
- Це походу будуть українські 50 відтінків
- Ох уж цей хижий Дантес
Кадр со съемок фильма "Всі відтінки спокуси"
Но на этом сотрудничество Дантеса и Лавренюк не завершилось. В фильме "Граф Дракула. История любви" они озвучили главных героев - Дракула и его возлюбленную. Для Дантеса это уже второй опыт озвучивания "графских" персонажей.
"Я в целом задумываюсь над тем, чтобы озвучивать только графов, больше никого", - в шутку признается Владимир.
Елена Лавренюк, в свою очередь, отметила, что дубляж стал для нее новым, но близким опытом.
"Моя героиня многогранна: нежная, страстная, эмоциональная. Этот образ мне очень откликнулся", - призналась она.
Владимир Дантес и Елена Лавренюк (фото: пресс-служба)
Новый фильм о легендарном вампире - это переосмысление классической истории о Дракуле.
Главную роль исполнил Калеб Лэндри Джонс (лауреат Канн), а среди звездного каста также Кристоф Вальц и Зои Блю. Режиссер ленты - Люк Бессон.
"Граф Дракула. История любви" выйдет в прокат 7 августа 2025 года.
Вас может заинтересовать:
-
Энн Хэтэуэй застукали в объятиях на съемках "Дьявол носит Прада 2"
- Энн Хэтэуэй показала первое фото со съемок фильма "Дьявол носит Прада-2"
- Что случилось с Ксавье в "Венздей"