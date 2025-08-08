ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Украинские 50 оттенков". Провокационный тизер триллера с Дантесом взорвал сеть (видео)

Пятница 08 августа 2025 16:15
UA EN RU
"Украинские 50 оттенков". Провокационный тизер триллера с Дантесом взорвал сеть (видео) Кадр со съемок фильма "Все оттенки соблазна"
Автор: Иванна Пашкевич

В сети появился первый тизер нового эротического триллера "Всі відтінки спокуси", который уже успел вызвать ажиотаж среди зрителей. Главную роль в фильме сыграл певец Владимир Дантес, для которого это кинодебют.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

О чем фильм "Всі відтінки спокуси"

Это чувственная история о женской силе, предательстве, зависимости и мести, где переплетаются мистика, эротика и психологическое напряжение.

Лента обещает зрителям неожиданный финал, оставляющий послевкусие тайны.

Главные роли в фильме исполнили Владимир Дантес и Елена Лавренюк.

Кадры со съемок фильма "Всі відтінки спокуси"

В фильме также снялись Оксана Черкашина, Елена Хохлаткина, Даниэль Салем и другие. Режиссером стала Ирина Громозда ("Тайники", "Кофе с кардамоном").

Действие картины происходит в Лемберге в 1897 году, а сюжет вращается вокруг героини Амелии Крижевской-Зег, которая возвращается в семейное поместье с мечтой о новой жизни. Однако дом детства постепенно становится ловушкой...

Трейлер фильма "Всі відтінки спокуси" уже доступен - посмотреть его можно ниже:

Реакция сети

После публикации тизера соцсети буквально взорвались.

  • Вааау
  • Всьо, готова залишити дітей вдома і йти в кіно
  • Нічого собі, Володимир. Може ви почнете ще записувати дарк аудіокнижки?
  • Дантес такий переконливий спокусник
  • Найближчим часом чекає Дантеса номінація на Оскар
  • Воу! Як цікаво і гаряче
  • Це пожежа! Це підпал!
  • Це походу будуть українські 50 відтінків
  • Ох уж цей хижий Дантес

&quot;Украинские 50 оттенков&quot;. Провокационный тизер триллера с Дантесом взорвал сеть (видео)Кадр со съемок фильма "Всі відтінки спокуси"

Но на этом сотрудничество Дантеса и Лавренюк не завершилось. В фильме "Граф Дракула. История любви" они озвучили главных героев - Дракула и его возлюбленную. Для Дантеса это уже второй опыт озвучивания "графских" персонажей.

"Я в целом задумываюсь над тем, чтобы озвучивать только графов, больше никого", - в шутку признается Владимир.

Елена Лавренюк, в свою очередь, отметила, что дубляж стал для нее новым, но близким опытом.

"Моя героиня многогранна: нежная, страстная, эмоциональная. Этот образ мне очень откликнулся", - призналась она.

&quot;Украинские 50 оттенков&quot;. Провокационный тизер триллера с Дантесом взорвал сеть (видео)Владимир Дантес и Елена Лавренюк (фото: пресс-служба)

Новый фильм о легендарном вампире - это переосмысление классической истории о Дракуле.

Главную роль исполнил Калеб Лэндри Джонс (лауреат Канн), а среди звездного каста также Кристоф Вальц и Зои Блю. Режиссер ленты - Люк Бессон.

"Граф Дракула. История любви" выйдет в прокат 7 августа 2025 года.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Дантес фильмы Звезды шоу-бизнеса
Новости
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине