Чудом выжил: звезда театра Франко чуть не умер после жуткого ДТП

Как Ясиновский травмировался во время ДТП

"Разбил головой стекло, тормозил головой по асфальту. Я сидел сбоку. Просто возле меня был такой дядя почтенного веса. Меня довезли до больницы. Из тяжелых был я и еще женщина, кажется. Все выжили", - поделился он.

Самое сложное началось после попадания в сельскую больницу, где ему не оказали качественную помощь. Актер оказался среди самых тяжелых пострадавших.

"У меня не было половины кожи головы. Думали, что открытая черепно-мозговая, но, слава Богу, была закрыта", - рассказал он.

Его доставили в больницу в районном центре Лановцы, где на месте не было хирурга, ведь это были праздничные выходные.

"Пришел врач. Он был, конечно, под шафе. Он же не знал, что его вызовут срочно, потому что не хватало людей. Он меня заштопал и помыл голову дустовым мылом. Меня перевязали и положили в палату", - вспомнил актер.

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Уже через несколько дней у него началась температура под 40. В конце концов он настоял на переводе в больницу в Тернополе.

"Я просыпаюсь, а мне плохо. Говорю: "Едем в Тернополь". Подписываю все документы, что беру ответственность на себя. Меня привозят, снимают с меня все повязки - там ужас", - рассказал он.

Несмотря на угрозу инсульта в дороге, Ясиновский поехал. В другой больнице у него диагностировали сепсис.

"Меня бреют налысо, потому что никто не побрил там. Открывают все раны - там сепсис. Меня там обкалывают всякими вещами и спасают", - поделился он.

К счастью, врачи успели спасти ему жизнь. Если бы он не обратился к ним, то мог умереть.

"Буквально день, мне сказал врач, максимум два. Если бы не приехал в Тернополь, я бы погиб от сепсиса. Просто заражение крови было бы", - вспомнил он.