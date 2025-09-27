Денисенко ответила на обвинения в измене и скандальные комментарии Фединчика (видео)

Как Фединчик ошарашил фанов

Так, недавно в соцсетях появилось видео, в котором говорилось о скандале между актером-военным и его бывшей. Утверждалось, что Фединчик оставил под фото Денисенко провокационные комментарии.

Актер якобы эмоционально отреагировал на кадры бывшей с цветами и выдал следующие заявления:

"Ооооо!!! Юрка подарил!!! Когда я был не рядом"

"Вам все вернется"

"Юрка Савранский... Он кстати под юбку тебе залазил, когда я вынужденно был далеко"

"Горите в аду".

Впоследствии комментарии исчезли. Актер и его бывшая эту ситуацию никак не комментировали.

Что сказала Денисенко

В новом выпуске "Тур зірками" Наталка высказалась о скандале. Она не стала опровергать информацию о комментариях и дала понять, что хочет оставить личное в тайне.

"Я знаю, что он смотрит каждое мое интервью и переживает, как я скажу, что я скажу о нем. Поэтому все, что я могу сказать - это безграничная благодарность от этих отношений. Каждый человек имеет право что-то писать, что-то говорить. Я думаю, что он бы лучше вам, наверное, прокомментировал это. Я все же позиционирую так, что моя личная жизнь - это не сериал", - сказала актриса.

"Могу позволить себе оставить что-то для себя. У нас с мужем тоже, если кто-то там думает, что женщина, которая подает на развод, что если я инициатор, то мне не больно, то мне тоже очень больно. И мы полгода уже как разведены с Андреем. И все равно у нас очень болезненный процесс. Это все очень больно. И я понимаю его как человека, что его иногда накрывает, ему тоже тяжело. И мне тяжело от этого", - добавила она.

Но о загадочном Юрии Наталка все же высказалась. Речь шла о манекенщике Савранском, с которым все чаще замечают актрису.

Денисенко и Савранский (фото: instagram.com/savransky_yuriy)

"Юрий - это модель в нашей компании. Ну, все знают, мои друзья, это наш друг. Юра - очень близкий мне человек и он в рекламной кампании нашего бренда. И я думаю, что как только появятся видео, они просто они невероятно чувственные, я уверена, что это будет просто бум в прессе. Когда все увидят и людям будет что обсудить", - сказала звезда.

По словам Денисенко, о романтических отношениях она будет говорить только тогда, когда на ее пальце появится овальный бриллиант.

"А всех остальных не должно вообще обходить, с кем я, где я и что я. Если у людей нет своей личной жизни. Я понимаю, почему вы спрашиваете, почему людей это интересует. Потому что я очень яркая личность. Я триггер для многих и всем интересно, а с кем же Наталка Данисенко спит? А что же она, с кем она там крутит романы? Потому что столько романов, сколько приписывают мне, кажется, не приписывают ни одной украинской актрисе", - отметила Наталка.

Напомним, о разводе Денисенко и Фединчика стало известно в апреле этого года.