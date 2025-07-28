"Дерлась на кран": участница скандальной вечеринки в Дубае шокировала правдой о Марии Ковальчук

"Во-первых, почти все, что говорит Мария и ее мать - ложь. Во-вторых, мне не 16 лет, и я не гражданка РФ, как это прозвучало на телеканале 1+1 со слов Марии. Зачем она назвала меня россиянкой? Чтобы вызвать ко мне больше ненависти?", - заявляет Милена Долганова.

По ее словам, она родилась в Киеве и большую часть жизни прожила в Украине.

Сейчас она является резидентом Объединенных Арабских Эмиратов, живет в Дубае, где учится и работает в сфере маркетинга.

Милена Долганова (фото предоставлено девушкой)

"Никто ее не трогал - это подтверждено официально"

Милена утверждает, что в интервью россиянке Ксении Собчак Ковальчук и ее мать сознательно скрыли ряд ключевых фактов, которые содержатся в официальном отчете о расследовании.

По словам Долгановой, этот документ имеет на руках и сама мать Марии, которая рассылала его всем фигурантам дела.

"Это дело расследовали сразу три структуры: полиция, прокуратура и служба безопасности Дубая. И все пришли к одному выводу - виновных нет. Она сделала это сама", - подчеркивает девушка.

Мария Ковальчук (фото: instagram.com/marielouna__)

Согласно данным, предоставленным участницей вечеринки, Мария вышла из номера отеля около 21:15.

При этом она не обратилась за помощью к администрации, охране или персоналу. Это подтверждено камерами наблюдения - как гостиничными, так и внешними.

Что произошло в течение пяти часов?

Ключевым вопросом, по словам Милены, остается то, что Мария оказалась на стройке только через пять часов после выхода из отеля - в 2:09 ночи.

"Это подтверждено показаниями двух охранников, которые ее прогоняли. Они сообщали, что, несмотря на неоднократные запреты, девушка пыталась проникнуть на территорию. Где она была эти пять часов? Она отвечает просто - не помню. Ее мать вообще об этом не вспоминает, как будто этого времени не существовало", - комментирует Долганова.

Мария Ковальчук (фото: instagram.com/marielouna__)

Также, по ее словам, есть свидетели, которые видели, как Мария карабкалась на строительный кран. И ни одного факта преследования камерой не зафиксировано.

"Молчание - не признак вины"

Участница вечеринки также обратила внимание на психоэмоциональное состояние Марии за несколько дней до инцидента.

"К вечеру третьего дня она начала истерить и говорить, что у нее внутри пустота, что все надоело, что больше никто ее не увидит. Она уже перелезала через ограждение балкона. Когда ушла из номера, мы подумали, что ей просто нужно побыть наедине. Ее вещи, документы - все осталось. Она взяла только телефон. Но с него не обратилась ни к маме, ни в полицию, ни к подругам. Не написала и не позвонила", - заявила Долганова.

Она также отмечает, что в номере были телефоны и тревожные кнопки - в частности в туалете - которые позволили бы мгновенно вызвать помощь в случае опасности.

"Правду проигнорировали - потому что нужен хайп"

"Очень наивно думать, что в Дубае можно откупиться от полиции, прокуратуры или спецслужб. Но правда оказалась не такой зрелищной, как скандал. И теперь все, кого следствие признало невиновными, - в публичном пространстве объявлены виновными. А те, кто клевещет, - герои", - резюмирует Долганова.

По ее словам, расследование длилось четыре месяца. И завершилось без обвинений. Однако, после выхода интервью Ковальчук, волна эмоций и хейта накрыла всех участников вечеринки.

Что именно рассказывала Ковальчук

Долгое время вокруг инцидента с Марией Ковальчук ходили противоречивые слухи, пока сама девушка не нарушила молчание.

В интервью россиянке Ксении Собчак она впервые публично назвала имена тех, кого считает причастными к насилию.

По словам модели, это Артем Папазов - сын донецкого бизнесмена Олега Папазова, а также его знакомые: Александр Лаптинский, Александра Мерцалова и Милена Долганова.

Мария Ковальчук (скриншот)

Ковальчук вспоминает, что сначала компания отдыхала мирно, однако впоследствии поведение парней стало агрессивным - они якобы не выпускали ее из гостиничного номера.

Что произошло дальше - она не помнит. Предполагает, что ее могли избить или даже сбросить с высоты.

В то же время фигуранты истории все обвинения отрицают. По их версии, Ковальчук "никто не трогал", а она сама якобы вела себя неадекватно.