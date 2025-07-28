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"Больших подвигов не совершал". Сын Грубича после ампутации вышел на связь с украинцами

Понедельник 28 июля 2025 11:05
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"Больших подвигов не совершал". Сын Грубича после ампутации вышел на связь с украинцами Ярослав Грубич (фото: instagram.com/yaroslav_grubych)
Автор: Иванна Пашкевич

Сын украинского телеведущего Константина Грубича, Ярослав, после потери конечности на передовой, показал новые фото и рассказал о своем состоянии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram тяжелораненного бойца.

Ярослав Грубич обратился к украинцам

Военнослужащий выразил благодарность всем, кто его поддерживает, и отметил, что искренне ценит понимание со стороны людей.

Он признался, что не всегда имеет возможность оперативно отвечать на сообщения в соцсетях, ведь сейчас чувствует себя нехорошо.

К тому же, писать левой рукой ему достаточно сложно и неудобно.

&quot;Больших подвигов не совершал&quot;. Сын Грубича после ампутации вышел на связь с украинцамиЯрослав Грубич (фото: instagram.com/yaroslav_grubych)

"Я не считаю себя "героем", как многие меня называют. Больших подвигов не имею. Но рад, что моя история вдохновляет других. Переживаю за раненых собратьев, скучаю по погибшим друзьям... Надо держаться ради их памяти. Я еще не раз вспомню о них", - написал Ярослав.

Кроме того, он сообщил, что лично пока не имеет насущных потребностей. Впрочем, в его подразделении ощущается нехватка важных вещей.

Поэтому сын телеведущего обратился ко всем неравнодушным с просьбой поддержать сбор средств, ссылку на который он оставил в своей заметке.

&quot;Больших подвигов не совершал&quot;. Сын Грубича после ампутации вышел на связь с украинцамиЯрослав Грубич (фото: instagram.com/yaroslav_grubych)

Что известно о службе сына Константина Грубича

В июне телеведущий сообщил, что его сын присоединился к Силам обороны Украины на добровольных началах.

Как отмечал сам Грубич, решение Ярослава не было спонтанным - оно стало результатом глубоких размышлений.

В то же время Константин признался, что ему очень трудно принять этот шаг, как и его жене.

А недавно боец поделился болезненным известием: во время боевых действий он получил серьезное ранение, в результате чего потерял правую руку.

&quot;Больших подвигов не совершал&quot;. Сын Грубича после ампутации вышел на связь с украинцамиЯрослав Грубич (фото: instagram.com/yaroslav_grubych)

Впереди его ждет непростой путь восстановления и длительная реабилитация.

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