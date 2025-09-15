"Кое-что происходит": Харчишин сделал заявление о личной жизни и отношениях с Яниной Соколовой

Что происходит в личной жизни Харчишина

Музыкант признался, что не склонен выносить личные темы на публику, ведь, по его словам, все самое важное давно спрятано в его песнях.

Артист отметил, что творчество "Другої Ріки" является откровенным и часто содержит больше личных подробностей, чем любые интервью.

В то же время он убежден, что раскрывать семейные или интимные моменты перед камерами - не его стиль.

"Я в своих песнях достаточно откровенный. Там ничего не скрываю. Кое-что происходит в моей личной жизни, но это не то, о чем хотелось бы говорить. Лучше не вмешиваться в это, чем создавать лишние дискуссии", - пояснил Валерий.

Когда же журналистка напрямую поинтересовалась его отношениями с телеведущей Яниной Соколовой, певец ответил уклончиво, но в то же время оставил пространство для интриги.

"Я вчера получил от нее сообщение и вчера дал ответ", - лаконично сказал он.

Такой короткой реплики оказалось достаточно, чтобы подогреть слухи о возможном романе.

Откуда пошли слухи о Харчишине и Соколовой

Сплетни об их отношениях появились не на пустом месте. В 2020 году Соколова снялась в клипе "Другої Ріки" на песню "Седьмой день", где вместе с Харчишиным они сыграли влюбленных.

Личная жизнь обоих также стала причиной для разговоров. В мае 2022 года Валерий Харчишин развелся со своей женой Юлией после 13 лет совместной жизни. У пары родилось двое сыновей.

В том же году о разводе с мужем, банкиром Владимиром Литвиным, заявила и Янина Соколова.

В разговоре с Доротюк журналистка подчеркнула, что слухи о "фиктивном" разрыве не соответствуют действительности: у нее и бывшего уже есть новые отношения.

"Я не говорю о личной жизни, потому что не хочу громких заголовков в медиа", - подчеркнула телеведущая.