"Дещо відбувається": Харчишин зробив заяву про особисте життя та стосунки з Яніною Соколовою

Що відбувається в особистому житті Харчишина

Музикант зізнався, що не схильний виносити приватні теми на публіку, адже, за його словами, все найважливіше давно заховане у його піснях.

Артист наголосив, що творчість "Другої Ріки" є відвертою і часто містить більше особистих подробиць, ніж будь-які інтерв’ю.

Водночас він переконаний, що розкривати сімейні чи інтимні моменти перед камерами - не його стиль.

"Я у своїх піснях досить відвертий. Там нічого не приховую. Дещо відбувається в моєму особистому житті, але це не те, про що хотілося б говорити. Краще не втручатися у це, ніж створювати зайві дискусії", - пояснив Валерій.

Коли ж журналістка напряму поцікавилася його стосунками з телеведучою Яніною Соколовою, співак відповів ухильно, але водночас залишив простір для інтриги.

"Я вчора отримав від неї повідомлення і вчора дав відповідь", - лаконічно сказав він.

Такої короткої репліки виявилося достатньо, щоб підігріти чутки про можливий роман.

Звідки пішли чутки про Харчишина і Соколову

Плітки про їхні стосунки з’явилися не на порожньому місці. У 2020 році Соколова знялася у кліпі "Другої Ріки" на пісню "Сьомий день", де разом із Харчишиним вони зіграли закоханих.

Особисте життя обох також стало причиною для розмов. У травні 2022 року Валерій Харчишин розлучився зі своєю дружиною Юлією після 13 років спільного життя. У пари народилося двоє синів.

Того ж року про розлучення з чоловіком, банкіром Володимиром Литвином, заявила і Яніна Соколова.

У розмові з Доротюк журналістка наголосила, що чутки про "фіктивний" розрив не відповідають дійсності: у неї та колишнього вже є нові стосунки.

"Я не говорю про особисте життя, бо не хочу гучних заголовків у медіа", - підкреслила телеведуча.