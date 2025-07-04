"Дешевое бродяжничество": Тина Кароль разнесла Потапа за ИИ-видео с ее лицом

Контекст

В соцсетях Потапа появилось новое видео, в котором искусственный интеллект "дорисовал" лица Кароль и Лободы к персонажам-пустынным существам.

Сначала эти герои "позируют", а затем начинают драться. В кадре также появляется и сам артист - в виде нескольких гротескных образов.

Контент сразу привлек внимание аудитории - как из-за странной визуальной составляющей, так и из-за использования изображений известных певиц без их согласия.

Тина Кароль отреагировала

Вместо шуток Тина Кароль опубликовала эмоциональный пост, в котором не только раскритиковала видео, но и поставила под сомнение художественную ценность последних работ Потапа.

"Когда у артиста заканчиваются идеи - он начинает паразитировать на чужих лицах. Когда клип не имеет смысла - в него вставляют сгенерированную ложь. Это не творчество, а пустота, замаскированная под провокацию", - написала певица.

По ее мнению, использование чужих образов без смысла - это уже не искусство.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Использовать образы, искажать их, чтобы заманить внимание туда, где уже давно нет смысла, - это не жест художника, а акт отчаяния. Это не диалог с культурой. Это имитация энергии изнутри абсолютного вакуума", - подчеркнула Кароль.

Она также намекнула на моральную удаленность Потапа от реальной жизни Украины.

"Пока Киев держится, живет в несправедливой реальности, где-то существует тот, кто, выдавая свой фальшивый образ за нашу жизнь, к которой он уже давно не имеет никакого отношения", - добавила звезда.

И завершила свой месседж двумя короткими словами: Adios Amigo.

Чем это может обернуться для Потапа

Юристы обращают внимание: использование изображения публичного лица без его разрешения - даже в виде ИИ-анимации - может иметь правовые последствия.

"Речь идет о нарушении права на изображение и, возможно, достоинство и честь. Если лицо не давало согласия на использование своего образа, особенно в сатирическом или унизительном контексте, оно имеет полное право обратиться в суд", - прокомментировал ситуацию для РБК-Украина Александр Курявый, управляющий партнер ЮК "Муренко, Курявый и Партнеры".