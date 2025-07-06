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MELOVIN прямо со сцены объявил о мобилизации: где будет служить певец

Воскресенье 06 июля 2025 22:12
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MELOVIN прямо со сцены объявил о мобилизации: где будет служить певец Melovin (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец MELOVIN удивил публику громкой новостью прямо во время своего концерта в Киеве. Среди выступления, когда внимание зрителей было приковано к сцене, певец вдруг объявил: он официально присоединился к Ансамблю Государственной пограничной службы Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на МУЗВАР.

MELOVIN мобилизовался

Речь исполнителя прозвучала в окружении тех же музыкантов, с которыми он теперь будет выступать.

Ансамбль уже был на сцене рядом с ним, что придало моменту еще большей эмоциональности.

"С этого момента я играю вместе с этим ансамблем. И несу свою музыкальную службу вместе с невероятными музыкантами из Государственной пограничной службы Украины", - с гордостью сказал MELOVIN.

Зал взорвался овациями - поклонники не сдерживали эмоций и горячо поддержали кумира за смелое и патриотическое решение.

Отныне певец будет совмещать концертную деятельность с официальной творческой службой - участвовать в выступлениях, культурных инициативах и, возможно, даже в гастролях в поддержку военных.

MELOVIN прямо со сцены объявил о мобилизации: где будет служить певецMelovin (фото: instagram.com/melovin_official)

Отметим, что MELOVIN с начала полномасштабной войны занимает четкую патриотическую позицию.

Он активно приобщается к благотворительным проектам, поддерживает военных и регулярно выступает на мероприятиях в пользу ВСУ.

Но несмотря на внешнюю силу, за плечами певца - личная трагедия. Во время одного из российских обстрелов Одессы MELOVIN потерял сестру.

"Во время обстрела я потерял сестру. Помните, когда после взрыва чрезвычайники приехали спасать людей и прилетела вторая ракета? Это больно, это разрывает сердце. На следующий день я выступал на свадьбе. Натянул улыбку и уехал. До абсурда, но именно это и помогло мне оправиться и понять: жизнь - это здесь и сейчас. Не надо медлить", - поделился артист.

Несмотря на угрозу, родители певца до сих пор остаются в Одессе - в городе, который враг регулярно атакует.

MELOVIN старается часто наведываться к ним, чтобы хотя бы на несколько часов побыть рядом с родными.

Ранее артист не раз говорил о своем отношении к мобилизации. Признавался, что не имеет военной подготовки и открыто признает свой страх перед передовой.

Он убежден, что приносит гораздо больше пользы на культурном фронте, поддерживая людей музыкой и словом.

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