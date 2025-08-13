"Достиг этого возраста": Wellboy признался, есть ли у него бронь от мобилизации
Известный украинский артист Антон Вельбой, который выступает под псевдонимом Wellboy, недавно отпраздновал 25-летие. Певец ответил, имеет ли бронь от мобилизации.
Есть ли у Wellboy защита от мобилизации
Достигнув 25-летнего возраста, Антон официально стал военнообязанным и теперь подпадает под условия мобилизации.
По словам звезды, он не имеет никакой защиты от призыва.
"Пока что повесток не получал, и на улице меня не останавливали. Только недавно достиг этого возраста. Если же мне вручат повестку или остановят для проверки, я, конечно, буду выполнять все требования действующего законодательства", - рассказал Вельбой.
Wellboy (фото: instagram.com/a.wellboy)
Музыкант говорит, что пока что он не проходил никакой военной подготовки. Причин на это несколько - от нехватки времени до состояния физической формы, о чем он вспомнил с юмором.
"Военную подготовку пока не проходил, многие делают это для себя, но я еще не успел. К тому же сейчас немного поправился, стал как тефтель", - поделился Wellboy.
Напомним, ранее исполнитель пережил сложный период, который неоднократно обсуждали в медиа.
Все началось с конфликта с военным в Киеве, что повлекло волну слухов о вероятном злоупотреблении наркотиками.
Wellboy (фото: instagram.com/a.wellboy)
Впоследствии артист подтвердил эти подозрения, признав, что проходил лечение в реабилитационном центре.
Впрочем, по его словам, курс не принес ожидаемого результата.
Более того, на фоне этих событий у него начали развиваться проблемы со здоровьем, которые лишь усугубили ситуацию.
