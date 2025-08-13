ua en ru
"Досяг цього віку": Wellboy зізнався, чи має бронь від мобілізації

Середа 13 серпня 2025 10:39
"Досяг цього віку": Wellboy зізнався, чи має бронь від мобілізації Wellboy (фото: instagram.com/a.wellboy)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий український артист Антон Вельбой, який виступає під псевдонімом Wellboy, нещодавно відсвяткував 25-річчя. Співак відповів, чи має бронь від мобілізації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виконавця для OBOZ.UA.

Чи має Wellboy захист від мобілізації

Досягнувши 25-річного віку, Антон офіційно став військовозобов'язаним і тепер підпадає під умови мобілізації.

Зі слів зірки, він не має жодного захисту від призову.

"Поки що повісток не отримував, і на вулиці мене не зупиняли. Тільки нещодавно досяг цього віку. Якщо ж мені вручать повістку або зупинять для перевірки, я, звичайно, виконуватиму всі вимоги чинного законодавства", - розповів Вельбой.

Wellboy (фото: instagram.com/a.wellboy)

Музикант каже, що поки що він не проходив жодної військової підготовки. Причин на це декілька - від браку часу до стану фізичної форми, про що він згадав із гумором.

"Військову підготовку поки не проходив, багато хто робить це для себе, але я ще не встиг. До того ж зараз трохи погладшав, став як тюфтель", - поділився Wellboy.

Нагадаємо, раніше виконавець пережив складний період, який неодноразово обговорювали в медіа.

Все почалося з конфлікту з військовим у Києві, що спричинило хвилю чуток про ймовірне зловживання наркотиками.

Wellboy (фото: instagram.com/a.wellboy)

Згодом артист підтвердив ці підозри, визнавши, що проходив лікування в реабілітаційному центрі.

Втім, за його словами, курс не приніс очікуваного результату.

Ба більше, на фоні цих подій у нього почали розвиватися проблеми зі здоров’ям, які лише ускладнили ситуацію.

