Дух Рождества приближается. Стартовали съемки праздничного концерта Анжелики Рудницкой: когда премьера

Кто присоединился к действу

На площадке встретились Руслана, Павел Зибров, Мария Бурмака, Влад Дарвин, Олег Фагот Михайлюта, Наталья Сумская, Евгений Нищук и другие звезды.

Вместе с ними спели защитник "Азовстали" Дмитрий Орест Казацкий, парамедики Юлия Куба Сидорова и Юлия Тайра Паевская, поэт и майор ВСУ Дмитрий Лазуткин, фронтмен группы "Тінь Сонця" Сергей Василюк, фронтмен "Нумер 482" Виталий Кириченко и другие военные.

"Быть на проекте "Территория Рождества. Дух Непокоренных" для меня важно. Именно здесь создается наша новая и будущая культура, наш код идентичности. Мы должны нести ее, чтобы потомки понимали, кто мы есть и куда идем", - отметил Виталий Кириченко.

В чем особенность концерта

Автором и основательницей проекта является певица, телеведущая и волонтер Анжелика Рудницкая. В прошлом году она представила одноименный альбом с колядками и щедривками, а в этом году идея переросла в масштабное сценическое действо.

"Для нас "Территория Рождества" - это новая добрая традиция, которую мы хотим беречь и развивать. Самое главное для нас - принести в каждую украинскую семью ощущение праздника, света и чуда, дать внутреннюю силу и напомнить: настоящие герои Украины рядом с нами", - отметила Анжелика Рудницкая.

Как прошли съемки концерта-мистерии "Территория Рождества. Дух Непокоренных" (фото: пресс-служба)

Защитник "Азовстали" Дмитрий "Орест" Казацкий также поделился своими впечатлениями.

"Этот день для меня о теплоте - и в прямом, и в переносном смысле. Атмосфера была невероятная, а пение напомнило мне детство, когда я выступал в хоре", - говорит он.

Когда состоится премьера

Премьера концерта-мистерии "Территория Рождества. Дух Непокоренных" состоится в Сочельник, 24 декабря 2025 года, на YouTube-канале Анжелики Рудницкой.