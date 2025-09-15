Дух Різдва наближається. Стартували зйомки святкового концерту Анжеліки Рудницької: коли прем'єра

Хто долучився до дійства

На майданчику зустрілися Руслана, Павло Зібров, Марія Бурмака, Влад Дарвін, Олег Фагот Михайлюта, Наталія Сумська, Євген Нищук та інші зірки.

Разом із ними заспівали захисник «Азовсталі» Дмитро Орест Козацький, парамедикині Юлія Куба Сідорова і Юлія Тайра Паєвська, поет і майор ЗСУ Дмитро Лазуткін, фронтмен гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк, фронтмен "Нумер 482" Віталій Кириченко та інші військові.

"Бути на проєкті "Територія Різдва. Дух Нескорених" для мене важливо. Саме тут створюється наша нова й майбутня культура, наш код ідентичності. Ми маємо нести її, щоб нащадки розуміли, хто ми є і куди йдемо", - зазначив Віталій Кириченко.

У чому особливість концерту

Авторкою й засновницею проєкту є співачка, телеведуча та волонтерка Анжеліка Рудницька. Минулого року вона презентувала однойменний альбом із колядками й щедрівками, а цьогоріч ідея переросла у масштабне сценічне дійство.

"Для нас "Територія Різдва" - це нова добра традиція, яку ми хочемо берегти й розвивати. Найголовніше для нас - принести у кожну українську родину відчуття свята, світла й дива, дати внутрішню силу й нагадати: справжні герої України поруч із нами", - наголосила Анжеліка Рудницька.

Як пройшли знімання концерту-містерії "Територія Різдва. Дух Нескорених" (фото: пресслужба)

Захисник "Азовсталі" Дмитро "Орест" Козацький також поділився своїми враженнями.

"Цей день для мене про теплоту - і в прямому, і в переносному сенсі. Атмосфера була неймовірна, а спів нагадав мені дитинство, коли я виступав у хорі", - каже він.

Коли відбудеться прем'єра

Прем'єра концерту-містерії "Територія Різдва. Дух Нескорених" відбудеться на Святвечір, 24 грудня 2025 року, на YouTube-каналі Анжеліки Рудницької.