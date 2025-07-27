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"Очень непростой путь": Лидия Таран рассказала о поступлении дочери в престижный вуз Европы

Воскресенье 27 июля 2025 10:25
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"Очень непростой путь": Лидия Таран рассказала о поступлении дочери в престижный вуз Европы Лидия Таран (фото: instagram.com/lidiyataran)
Автор: Иванна Пашкевич

Телеведущая Лидия Таран рассказала об адаптации своей 17-летней дочери Василины к жизни во Франции и ее поступлении в один из самых известных вузов Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды для OBOZ.UA.

В какой вуз поступила дочь Лидии Таран

Недавно дочь Таран стала студенткой Института политических исследований.

Путь к этому достижению, говорит она, был долгим, сложным и полным неожиданных решений.

"Это был очень долгий и непростой путь. И, честно говоря, когда мы его начинали, даже не представляли, насколько тяжелым он будет. Во-первых, мы этого не планировали. Дочь всегда мечтала о Киево-Могилянской академии или об Украинском католическом университете!", - вспоминает Лидия.

После вторжения семья была вынуждена переехать во Францию. На тот момент у Василисы уже был базовый французский, который она изучала в гимназии, однако знания были очень ограниченными - на уровне А1-А2. Но через несколько лет ситуация кардинально изменилась.

&quot;Очень непростой путь&quot;: Лидия Таран рассказала о поступлении дочери в престижный вуз ЕвропыЛидия Таран с дочерью (фото: instagram.com/lidiyataran)

"А сейчас она хорошо владеет языком. И здесь нет какого-то "секретного рецепта" - это просто время, молодость, желание учиться. Кроме того, она внутренне не сопротивлялась изменениям, как это часто бывает", - говорит ведущая.

Французская система образования отличается от немецкой, где дети часто попадают в адаптационные классы и могут постепенно вливаться в новую систему.

Во Франции - полное погружение. По словам Лидии, именно это и позволило дочери быстро адаптироваться, несмотря на начальные трудности.

"Когда мы приехали, Васе было 13. В начале учителя шли ей навстречу, не выдвигали сразу те же требования, как к другим детям. Но уже на следующий год она сдавала экзамены (аналог нашей государственной аттестации после 9 класса) - все на французском. Потом она закончила колледж, пошла в лицей, который, кстати, сама решила сменить, выбрав другой. По французской системе у нее пока оставался еще год обучения в старшей школе", - поделилась журналистка.

&quot;Очень непростой путь&quot;: Лидия Таран рассказала о поступлении дочери в престижный вуз ЕвропыЛидия Таран с дочерью (фото: instagram.com/lidiyataran)

Несмотря на полноценное обучение во французской школе, Василиса не прекращала обучение и в украинской системе - завершила ее дистанционно.

У семьи возникла идея: попробовать поступить в европейский вуз по украинскому аттестату.

"Это сложнее, чем по французскому, и требовало огромной подготовки. Надо было сдать экзамен по французскому языку - на уровне носителя. Кроме того, собрать большое досье: дипломы, сертификаты, мотивационные письма, и пройти тесты. Нам очень помогло, что Вася - активная участница "Пласта". Занимается триатлоном, посещала театральный кружок", - рассказала телеведущая.

"А университеты в Европе обращают внимание на все эти активности - это важно. В результате собрали очень комплексное, гармоничное досье. Подали заявки в десять вузов - и не получили ни одного отказа. Остановили свой выбор на Sciences Po", - добавила она.

&quot;Очень непростой путь&quot;: Лидия Таран рассказала о поступлении дочери в престижный вуз ЕвропыЛидия Таран с дочкой (фото: instagram.com/lidiyataran)

На финальном этапе поступления девушка проходила еще и собеседование - и этот момент выдался волнительным не меньше, чем собственно объявление результата.

"Ей было, честно говоря, не до празднования. В то же время она сдавала выпускные экзамены во французской школе и заканчивала украинскую. Когда пришло письмо с приглашением на финальный этап поступления - собеседование - мы уже понимали, что шансы очень высокие, около 70-80%", - вспоминает Таран.

"Когда она получила это письмо, я была в командировке в Люксембурге. Она написала, вместе порадовались. Затем состоялось собеседование - и впоследствии поступил одобрительный ответ", - подытожила она.

К слову, сейчас 17-летняя дочь знаменитости находится на летних каникулах в Украине.

&quot;Очень непростой путь&quot;: Лидия Таран рассказала о поступлении дочери в престижный вуз ЕвропыЛидия Таран с дочкой (фото: instagram.com/lidiyataran)

"Она сейчас в Киеве, кстати. Переживает свою революцию. Ходит с пластунами на митинги и пишет на своих картонках на французском, чтобы во Франции тоже показали", - пояснила журналистка 1+1.

В отличие от бывшей гражданской жены и дочери, отец Василисы - Андрей Доманский - ни разу не был замечен в Украине.

Место пребывания бывшего ведущего остается загадкой.

В 2023 году появились предположения, что этот многодетный отец (кроме Василисы, у него еще четверо детей) выехал за границу и сейчас возможно находится в одной из стран Балтии.

Поддерживает ли Василиса контакт с отцом - доподлинно неизвестно.

&quot;Очень непростой путь&quot;: Лидия Таран рассказала о поступлении дочери в престижный вуз ЕвропыЛидия Таран с дочкой (фото: instagram.com/lidiyataran)

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