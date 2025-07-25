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"Была истерика в коридоре". Грубич впервые рассказал, как узнал о ранении сына

Пятница 25 июля 2025 22:46
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"Была истерика в коридоре". Грубич впервые рассказал, как узнал о ранении сына Сын Грубича потерял руку, защищая Украину (иллюстративное фото: instagram.com/kostya_hrubych)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинский телеведущий Константин Грубич поделился своими переживаниями после того, как узнал о ранении сына Ярослава. Парень, который недавно присоединился к ВСУ, потерял руку на войне.

Как сообщает РБК-Украина, в новом посте в Facebok Грубич рассказал о невероятной стойкости сына.

Как Грубич узнал о ранении сына

Тогда телеведущий работал в утреннем шоу. Константин тогда был на работе. Несмотря на личную драму, он все же вышел в эфир. Когда камеры выключились, он не смог сдержать эмоций. После этого они с родными отправились в другой город в больницу.

"В эфире было важно не сорваться, потому что я слезливый. Неля Шовкопляс спросила перед началом: "Как Ярик?". Я сказал: "Потом". Потому что сейчас надо выдать порцию информации о йогуртах с наполнителем. Потом была истерика в коридоре, которую кое-кто из коллег видел, но деликатно "не заметил". Я благодарен эмпатийным людям за это!" - вспомнил он.

Пережить ранение семье непросто. Сейчас они пытаются разобраться в своих чувствах и эмоциях.

"Мало кому из родителей приходилось видеть сына, у которого вместо красивой богатырской правой руки просачивается кровь через перевязки. Я не хочу сожалений. Я пытаюсь разобраться в своих ощущениях, потому что последние дни с понедельника на себя оставались только рыдания, которые не надо видеть никому", - написал он.

&quot;Была истерика в коридоре&quot;. Грубич впервые рассказал, как узнал о ранении сынаКонстантин Грубич в больнице с сыном (фото: facebook.com/nejnich)

Как Ярослав переживает ранение

По словам телеведущего, сын стойко воспринял удар судьбы. Он не плакал, не жаловался и теперь учится жить по-новому.

"Главное, он к этому стремится. Через боль, которую я, трус, даже представить себе не могу. Но все равно волны любви от растроганных людей мы почувствовали сразу", - поделился отец.

Константин рассказал, что после ранения Ярослав поддерживает побратимов и тяжело переживает потерю друзей. Он повел себя мужественно, когда произошла трагедия.

"Ярик после взрыва шел с оторванной рукой в рукаве и думал, где кто из побратимов. Пусть в состоянии шока, но повел себя мужественно, не сдался", - рассказал ведущий.

&quot;Была истерика в коридоре&quot;. Грубич впервые рассказал, как узнал о ранении сынаЯрослав Грубич после ранения (фото: facebook.com/nejnich)

Новость о травме военного всколыхнула общество. Украинцы сразу бросились выражать слова поддержки и сочувствия, называя его героем.

Однако сам парень с сомнениями воспринимает этот статус. По словам Константина, он не считает себя героем, ведь не успел наделать подвигов.

"Он хотел и хочет быть эффективным для своего подразделения в том, что умеет и знает: области медиа. На современной войне это тоже нужная функция. И мы вдвоем, даже вчетвером - мама и сестра также ошарашены - не до конца воспринимаем новый статус "героя", возникший так неожиданно", - поделился ведущий.

"Я же за честность, понимаете? Ярик не успел уничтожить БТР, убить сотню врагов, еще что-то такое эпическое осуществить. Поэтому у него возникают определенные колебания совестливые, хотя боли и без них хватает доверху", - добавил он.

Напомним, о ранении Ярослава Грубича стало известно 24 июля. Он потерял правую руку и теперь будет проходить реабилитацию.

Ранее парень волонтерил и документировал последствия российской агрессии как видеограф. Позже сам присоединился к Вооруженным силам Украины.

У Грубича также есть дочь Владислава, которая работает журналисткой. Ранее в семье ведущего произошла страшная трагедия. В 2014 году в результате ДТП погибла его дочь Оля.

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