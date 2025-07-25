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Марина Боржемская показала редкие архивные фото дочери-красавицы от Узелкова

Пятница 25 июля 2025 11:34
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Марина Боржемская показала редкие архивные фото дочери-красавицы от Узелкова Марина Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Автор: Катерина Собкова

Фитнес-тренер и звезда украинского телевидения Марина Боржемская поделилась трогательным поздравлением ко дню рождения своей дочери Оливии, а также опубликовала архивные фотографии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее новый пост в Instagram.

Марина Боржемская показала дочь от Узелкова

"Моя маленькая принцесса, я знаю, что с каждым годом ты взрослеешь, но для меня ты всегда будешь оставаться моей маленькой принцессой", - написала она, добавив, что дочь - ее вдохновение, крылья и лучик надежды.

Марина Боржемская показала редкие архивные фото дочери-красавицы от УзелковаМарина Боржемская с дочкой - архивное фото (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

В сообщении Боржемска тепло призналась, что рождение дочери стало исполнением ее мечты, и пожелала ей быть свободной, уверенной, смелой в своих выборах, оставаться собой и развивать свой талант.

"Сегодня твой день, твой праздник, день рождения твоего. И для меня, как мамы, это потрясающий день, потому что именно в этот день сбылась еще одна моя мечта - ты", - отметила Боржемская.

Марина Боржемская показала редкие архивные фото дочери-красавицы от УзелковаКак выглядит дочь Вячеслава Узелкова сейчас (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

"Если на пути возникают трудности или что-то огорчает - воспринимай это как бесценный опыт", - подчеркнула звездная мама.

Также Марина Боржемская показала фото, на которых видны счастливые моменты из детства дочери.

Марина Боржемская показала дочь от Узелкова (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

"Люблю тебя, моя Вселенная. И благодарю, что ты выбрала меня - это самое большое счастье в моей жизни", - отметила она.

Фолловеры засыпали Боржемскую и ее дочку поздравлениями и комплиментами.

Напомним, Марина Боржемская более 20 лет был в браке с боксером Вячеславом Узелковым, который умер в ноябре 2024 года.

Она воспитывает двоих детей - 16-летнего сына Роберта и 13-летнюю дочь Оливию.

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