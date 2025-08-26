ua en ru
"Икона эстрады". DREVO эмоционально отреагировал на слова Тины Кароль (видео)

Вторник 26 августа 2025 15:55
"Икона эстрады". DREVO эмоционально отреагировал на слова Тины Кароль (видео) DREVO признался, чья поддержка стала для него неожиданной (фото: instagram.com/drevo_official)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Исполнитель хита "Смарагдове небо" DREVO прокомментировал скандал вокруг своей песни. Артист поделился, что думает о критике Жени Галича и поддержке Тины Кароль.

Как сообщает РБК-Украина, об этом певец рассказав в разговоре с "Наше радіо".

Что сказал DREVO о критике Жени Галича

Фронтмен рок-группы O.Torvald взбудоражил сеть словами о песне "Смарагдове небо", которая стала хитом после премьеры в мае.

Музыканту не понравилось качество текста.

"Г*вно! Ну, сам припев - классно. Все, а после больше ничего нет", - резюмировал он.

DREVO не хотел публично отвечать на резкие слова коллеги. К мнению Галича отнесся спокойно.

"Ну, это же Женя Галич", - лаконично отметил он.

Сам фронтмен O.Torvald позже объяснял, что никого обидеть не хотел. Только стремился подчеркнуть важность создания качественной и глубокой музыки с историей, которая будет цеплять слушателя от начала до конца композиции.

Что DREVO сказал о Тине Кароль

После критики в адрес молодого музыканта артистка встала на его защиту.

Высказывания Галича она назвала "кринжатиной", отметив, что не стоит комментировать чужое творчество. Зато коллегам посоветовала делать свое.

Поддержка легендарной певицы растрогала DREVO и стала для него настоящим сюрпризом.

"О, а это уже другое дело. Это прикольно. Это было неожиданно, если честно. Знаете, как приятно, когда звучит слово DREVO от Тины Кароль. Она - икона нашей эcтрады. С самого детства в моей голове она была самым ярким образом женщины в шоу-бизнесе", - поделился он.

Что известно о DREVO

Настоящее имя - Максим Деревянчук. Парень родился 11 декабря 2001 года в городе Вараш, Ровенская область.

В 2024 году DREVO стал финалистом Национального отбора на "Евровидение", заняв 9 место с авторской песней "Endless Chain".

Сегодня DREVO продолжает развивать свою карьеру. Его трек "Смарагдове небо" мгновенно покорил сердца миллионов слушателей. Видео на песню уже собрало более 20 миллионов просмотров!

