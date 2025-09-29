ua en ru
Дженнифер Лопес о разводе с Аффлеком: "Лучшее, что со мной случалось"

Понедельник 29 сентября 2025 23:00
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес откровенно рассказала о своем разводе с актером и режиссером Беном Аффлеком.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды в программе CBS News Sunday Morning.

В разговоре с журналистом Ли Коуэном, 56-летняя звезда призналась, что нашла в этом мучительном опыте неожиданное преимущество.

"Мой развод с Беном и те личные воспоминания, которые я получила за это время, - это лучшее, что со мной когда-либо случалось", - подчеркнула Лопес.

Она объяснила, что именно этот этап жизни помог ей переосмыслить многие вещи и открыть новые возможности.

"Потому что это изменило меня. Это помогло мне вырасти так, как мне было нужно", - подчеркнула артистка.

Дженнифер Лопес о разводе с Аффлеком: &quot;Лучшее, что со мной случалось&quot;Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: instagram.com/jlo)

Работа над новым фильмом в сложный период

Аффлек выступил исполнительным продюсером нового фильма Лопес "Поцелуй Женщины-паука", премьера которого состоялась на кинофестивале Сандэнс в январе - именно тогда пара официально завершила бракоразводный процесс.

Лопес призналась, что съемки фильма совпали с чрезвычайно тяжелым периодом в ее личной жизни.

"Это было действительно тяжелое время. Каждое мгновение на съемочной площадке я была счастливой, а дома все было совсем иначе. Я постоянно думала: "Как мне с этим смириться?", - поделилась актриса.

История отношений Лопес и Аффлека

Знаменитости познакомились еще в 2002 году и начали встречаться, однако в 2004-м разорвали помолвку.

В дальнейшем они оба создали семьи с другими партнерами. Лопес была замужем за певцом Марком Энтони, с которым воспитывает близнецов Макса и Эмму, а Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер, от которой имеет троих детей.

В 2021 году пара возобновила отношения, а уже в июле 2022 года поженилась на камерной церемонии в Лас-Вегасе, после чего устроила пышное празднование в Джорджии.

Однако через два года они объявили о разводе, официальной причиной которого стали "непримиримые разногласия".

Дженнифер Лопес о разводе с Аффлеком: &quot;Лучшее, что со мной случалось&quot;Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: instagram.com/jlo)

Несмотря на личные трудности, Лопес заявила, что сейчас чувствует себя хорошо и сосредоточена на карьере.

Она активно продвигает свой проект "Поцелуй Женщины-паука", который стал ее первой ролью в киномюзикле.

"Это фильм, который я снимала в прошлом году в Нью-Йорке, когда мы с Беном переживали трудное время. С тех пор я прошла долгий путь. Я очень счастлива и просто благодарна за свою жизнь", - процитировало Джей Ло издание PEOPLE со ссылкой на инсайдера.

