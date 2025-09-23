"Наши дороги разошлись": Моника Беллуччи впервые прокомментировала разрыв с Тимом Бертоном
Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи впервые прокомментировала свое расставание с американским режиссером Тимом Бертоном после двух лет отношений.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды для итальянского VOGUE.
Что сказала Беллуччи о разрыве с Тимом Бертоном
По словам знаменитости, их с режиссером отношения завершились мирно, без обид и конфликтов.
"Бывают дороги, которые в определенный момент пересекаются, чтобы вечно идти вместе... Наши с Тимом дороги сошлись, чтобы пройти вместе, а потом снова разойтись", - сказала актриса.
"Однако пока я жива, Тим всегда будет иметь уникальное место в моем сердце", - добавила она.
Моника Беллуччи и Тим Бертон (фото: Getty Images)
Напомним, в феврале 2023 года в СМИ появилась информация о романе Моники Беллуччи и Тима Бертона.
Летом актриса в разговоре с французским Elle впервые подтвердила их отношения, признавшись, что любит режиссера и считает их встречу одним из тех редких событий, которые случаются в жизни.
Тогда 59-летняя Беллуччи отмечала, что счастлива рядом с 66-летним Бертоном, которого она любит как мужчину и одновременно уважает как художника.
Еще раньше, в комментарии Madame Figaro, актриса подчеркивала, что их союз создает "форму соучастия, которая дает жизнь творчеству".
Моника Беллуччи и Тим Бертон (фото: Getty Images)
Однако 19 сентября 2025 года пара официально сообщила о разрыве. Это произошло менее чем за две недели до 60-летия Беллуччи, которое она будет отмечать 30 сентября.
Сам Бертон в августе уже отпраздновал 67 лет.
Вас может заинтересовать:
-
-
Ефросинина растрогала признанием об отношениях с мужем-военным
- Девушка Розового дерзко ответила всем, кто критикует ее и ветерана