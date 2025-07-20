Джейсона Стейтема заметили на победном бою Усика, но без его жены (видео)

Как сейчас выглядит Стейтем

Так, звезду "Перевозчика" заметили перед началом феерического реванша. Он появился на стадионе в костюме. Джейсон уже давно выбрал для себя стиль и редко нарушает собственные "правила", а потому для публичных мероприятий он обычно выбирает именно такие "луки" - рубашка и пиджак со штанами.

Стейтем уверенно чувствовал себя перед камерами. Он жевал жвачку, улыбался и активно общался со своей компанией. За кого болел актер - неизвестно.

Но примечательно, что на этот раз Джейсон пришел на бокс без своей красавицы-жены - модели и актрисы Рози Хантингтон-Уайтли. В браке они уже более 6 лет, имеют двоих детей, однако на публике появляются не слишком часто.

В прошлом году, когда Усик дрался с Фьюри, они вместе смотрели бокс и сидели прямо рядом с рингом.

Впрочем, сейчас актер был без жены. Вероятно, он решил провести вечер в мужской компании.

Стейтем и его жена в 2024 году (скриншот)

Едва ли это может стать каким-то "тревожным звоночком" для фанов звездной пары. Ведь за день до этого Рози публиковала фото с Джейсоном и детьми. Они отдыхали на яхте и поразили подписчиков идиллией.

Стэйтем и Хантингтон-Уайтли сейчас (фото: instagram.com/rosiehw)