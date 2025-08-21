Экс-жена Розового ответила на упреки о растрате донатов: "Его ответственность"

Что сказал Розовый о расходах

Он заявил, что выплатил ей 500 тысяч гривен моральной компенсации с благотворительного сбора на собственную реабилитацию.

Розовый объяснял жене, что у него нет денег. Он отметил, что она перевела ему остаток средств по сбору и согласилась их использовать.

По словам ветерана, деньги предназначались на год жизни в Киеве и восстановление после его измен, но вместо этого она якобы купила автомобиль.

"500 тысяч были выплачены из банки, на которую она собирала сама мне на реабилитацию, потому что у меня не было таких денег. Я снял с банки, и ей окей, что она собирала мне на реабилитацию, но сейчас ездит на этом автомобиле. И я хочу узнать и имею полное право узнать, куда шли средства из этого монобанка, который она на меня открыла, на мою реабилитацию", - заявил он.

Что сказал Виктор о компенсации экс-женщине (скриншот)

Розовый подчеркнул, что проходит лечение бесплатно. Кроме того, сейчас он хорошо зарабатывает как юморист.

Он отметил, что в первый день на банк задонатили около 2 миллионов гривен, из которых 1,5 миллиона экс-супруга отдала ребятам, которые его вытащили с поля боя.

"Потом через месяц и позже там было 5 млн. В конце концов мне пришло 2,6. Она сбросила после нашего развода, из которых я 500 тысяч отдал. Хочу, чтобы она показала все выписки из этого монобанка: сколько денег пришло, сколько куда ушло, на какие счета, для чего", - сказал он.

Он добавил, что никого ни в чем не обвиняет, однако за нецелевое использование есть уголовная ответственность.

Что Розовый рассказал о бывшей жене (скриншот)

Как отреагировала Мерзликина на слова Розового

В сториз она показала ответ на запрос Рамины, в котором рассказала об условиях их послебрачного договора. В ответ на нарушение вторая сторона имеет право раскрыть собственную правду.

В частности Ольга прокомментировала заявления о подозрениях в нецелевом использовании средств, которые собирались на его реабилитацию.

По ее словам, все расходы, осуществленные на собранные деньги, согласовывались с ним лично. Остаток 6 мая 2025 года был перечислен на его собственный счет.

В документе также говорится, что при подписании договора Виктор не возражал относительно суммы остатка и не выражал претензий.

"Средства, которые мне поступили по договору - направлены с частного банковского счета Розового. Какое их происхождение (собственные сбережения, зп с "Лиги смеха" или войска за этот год, или это средства из банка, которые были на тот момент на его счету) - личная ответственность Розового В. И", - заявила она.

Также Ольга в сториз поделилась реакцией на сказанное бывшие в интервью. Она не видела выпуск до публикации и считает, что не стоило вырезать "скандальный" фрагмент.

"Таким он был все время. Я этого не замечала или боялась признавать. Пусть бы его таким видели", - заявила она.