Энн Хэтэуэй показала первое фото со съемок фильма "Дьявол носит Прада 2"

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее совместную публикацию в Instagram с киностудией 20th Century Studios.

Что известно о фильме "Дьявол носит Прада 2"

42-летняя актриса опубликовала в социальных сетях фотографию себя в образе Энди Сакс - одной из главных героинь "Дьявол носит Прада". Это первое официальное изображение Хэтэуэй в этой роли.

"Энди Сакс 2025", - лаконично подписала Хэтэуэй фото.

Отметим, что фильм "Дьявол носит Прада 2" был впервые анонсирован в июле 2024 года. Студия подтвердила начало производства 30 июня 2025, опубликовав короткий ролик в Instagram.

События в фильме будут разворачиваться через 20 лет после оригинальной истории.

Главный редактор журнала Миранда Пристли сталкивается с кризисом в индустрии печатных медиа, а ее бывшая ассистентка Эмили работает в люксовом бренде, от которого зависит судьба издания.

Премьера фильма запланирована на 1 мая 2026 года.

Какой образ выбрала Хэтэуэй

Актриса предстала на фото со съемок в стильном образе, который состоит из костюмного жилета и штанов.

Костюмный жилет

Отметим, что костюмный жилет - тренд этого лета. На фото актриса позирует в черном жилете с тонкими вертикальными светлыми полосками, на пуговицах, с V-образным вырезом горловины.

Брюки

Широкие, свободного кроя, также с тонкими вертикальными полосками, визуально вытягивающими силуэт.

Обувь

Черные ботильоны на каблуке с заостренным носком, которые дополняют деловой, но в то же время стильный вид.

Аксессуары:

ожерелье - на шее у актрисы жемчужное ожерелье, придающее образу элегантности и классического шика

на правой руке видно несколько колец, подчеркивающих внимание к деталям.

Образ сочетает в себе элементы классического делового стиля с нотками современности и непринужденности. Полосатый узор визуально удлиняет фигуру, а жемчужное ожерелье придает изяществу.

Актриса поделилась первым фото со съемок (фото: instagram.com/annehathaway)

О чем фильм "Дьявол носит Прада" (2006)

Это комедийная драма режиссера Дэвида Френкеля по одноименной книге Лорен Вайсбергер, рассказывающая о девушке, которая попала на работу в один из наиболее влиятельных модных журналов.

Фильм привлек к себе внимание, в числе прочего, тем, что, по мнению критиков, прототипом одной из главных героинь стала Анна Винтур, редактор журнала Vogue, известная своим жестким стилем руководства.

"Дьявол носит Прада" является одним из рекордсменов по затратам на костюмы, которые составили около миллиона долларов.

Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй (кадр из "Дьявол носит Прада")