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В сиквеле "Дьявол носит Прада 2" сыграет бывший Дженнифер Энистон: как он сейчас выглядит (фото)

Среда 09 июля 2025 15:22
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В сиквеле "Дьявол носит Прада 2" сыграет бывший Дженнифер Энистон: как он сейчас выглядит (фото) Как изменился бывший муж Дженнифер Энистон? (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В продолжении легендарного кинохита "Дьявол носит Прада" сыграет Джастин Теру - известный актер, сценарист и режиссер. Он присоединился к звездному составу фильма, к которому вернутся Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

Как сегодня выглядит бывший муж Дженнифер Энистон и что известно о продолжении фильма, рассказывает РБК-Украина.

Что известно о Джастине Теру

Родился 10 августа 1971 года в Вашингтоне. Сегодня ему 53 года. Актерские способности начал проявлять еще в школьные годы. Окончил Беннингтонский колледж в сферах изобразительного искусства и драматургии.

После переезда в Нью-Йорк зарабатывал на жизнь рисованием и игрой в театре. В фильмах и сериалах преимущественно исполнял второстепенные роли, а большую часть времени работал сценаристом и режиссером.

В фильмографии актера такие ленты, как "Малголленд Драйв", "Образцовый самец", "Ангелы Чарли: Только вперед", "Шпион, который меня кинул", "Сантехники Белого дома", "Битлджюс 2" и другие.

В сиквеле &quot;Дьявол носит Прада 2&quot; сыграет бывший Дженнифер Энистон: как он сейчас выглядит (фото)Бывший Дженнифер Энистон в 2025 году (фото: Getty Images)

Джастин Теру после развода с Энистон после развода с Энистон

С актрисой Дженнифер Энистон познакомился на съемочной площадке ленты "Гром в тропиках", для которой писал сценарий.

Впоследствии они воссоединились на съемках "Обнаженного соблазна". В мае 2011 года впервые появились вместе на публике, а через год обручились.

Пара сыграла частную свадьбу в августе 2015-го. Однако уже после двух с половиной лет в браке они решили расстаться.

В сиквеле &quot;Дьявол носит Прада 2&quot; сыграет бывший Дженнифер Энистон: как он сейчас выглядит (фото)Джастин Теру и Дженнифер Энистон (фото: GettyImages)

Оба рассказывали, что расставание было мирным, без драм. Они остались хорошими друзьями.

К паре все время было приковано внимание, в частности в контексте предыдущего брака Энистон с Брэдом Питтом.

В конце концов Джастин смог встретить новую любовь. После двух лет отношений в марте 2025 года он женился на актрисе Николь Брайдон Блум, которой сейчас 31 год.

В сиквеле &quot;Дьявол носит Прада 2&quot; сыграет бывший Дженнифер Энистон: как он сейчас выглядит (фото)Джастин Теру с женой (фото: instagram.com/justintheroux)

Ранее актер не скрывал, что гораздо приятнее быть в непубличных отношениях.

На снимках последних месяцев Теру имеет подтянутый вид. Ведет активный образ жизни и заботится о своей физической форме.

Обожает собак. Имеет домашних любимцев, с которыми постоянно проводит время.

В сиквеле &quot;Дьявол носит Прада 2&quot; сыграет бывший Дженнифер Энистон: как он сейчас выглядит (фото)Джастин Теру с домашним любимцем (фото: instagram.com/justintheroux)

Он также периодически появляется на публичных мероприятиях, где демонстрирует любовь к классическому стилю.

В сиквеле &quot;Дьявол носит Прада 2&quot; сыграет бывший Дженнифер Энистон: как он сейчас выглядит (фото)Как изменился Джастин Теру (фото: Getty Images)

"Дьявол носит Прада 2": что известно о фильме

Фильм выйдет в 2026 году. События будут разворачиваться через 20 лет после оригинальной истории.

Пока главный редактор журнала Миранда Пристли сталкивается с кризисом в индустрии печатных медиа, ее бывшая ассистентка Эмили работает в люксовом бренде, от которого зависит судьба издания.

Какую именно роль сыграет Теру в модной драме, пока точно не известно. В продолжении зрители увидят лица уже знакомых героев и новых. К касту также присоединились Люси Лью, Полин Шаламе и Бенджамин Новак.

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При написании материала были использованы следующие источники: Deadline, People, Wikipedia.

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