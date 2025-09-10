Евгений Кошевой впервые раскрыл, какую профессию выбрала его старшая дочь
Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой рассказал о будущем своей 17-летней дочери Варвары. Девушка уже определилась с профессией и начала обучение.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Кошевой рассказал в комментарии программе Ближче до зірок".
Что сказал Кошевой об обучении дочери
Старшая Варвара в этом году стала студенткой высшего учебного заведения.
"Она выбрала себе профессию, на которую будет учиться, - менеджмент и режиссура шоу-бизнеса", - рассказал юморист.
Он также раскрыл, в каком формате будет проходить учебный процесс.
"Она там онлайн будет заниматься в институте до своего совершеннолетия", - сказал он.
Впрочем, в каком именно заведении будет получать образование Варвара, Кошевой не уточнил.
Кошевой с женой и дочками (фото: instagram.com/yalta_k)
Как известно, ранее Варвара планировала переехать в Польшу и поступать на специальности вокал или актерское мастерство, однако в итоге изменила направление и решила остаться в Украине.
Еще в прошлом году Кошевой рассказывал о мечте Варвары стать певицей. Она несколько лет занимается вокалом.
В этом году семья рассматривала поступление дочери в Академию эстрадного и циркового искусств в Киеве. Однако, поступила ли она именно туда, не известно.
Звездный папа в выбор дочери не вмешивался. По собственному опыту знает, как это неприятно. Именно поэтому в воспитании детей пытается их направлять, а не указывать им путь.
Кошевой с дочкой Варварой (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)
Что известно о личной жизни Евгения Кошевого
Юморист с 2007 года живет в браке с возлюбленной Ксенией. Пара вместе воспитывает двух дочерей - Варвару и младшую Серафиму, которая в этом году пошла в 5 класс.
