Евгений Кошевой впервые раскрыл, какую профессию выбрала его старшая дочь

Среда 10 сентября 2025 16:01
Евгений Кошевой впервые раскрыл, какую профессию выбрала его старшая дочь Евгений Кошевой с дочкой Варварой (фото: instagram.com/yalta_k)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой рассказал о будущем своей 17-летней дочери Варвары. Девушка уже определилась с профессией и начала обучение.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Кошевой рассказал в комментарии программе Ближче до зірок".

Что сказал Кошевой об обучении дочери

Старшая Варвара в этом году стала студенткой высшего учебного заведения.

"Она выбрала себе профессию, на которую будет учиться, - менеджмент и режиссура шоу-бизнеса", - рассказал юморист.

Он также раскрыл, в каком формате будет проходить учебный процесс.

"Она там онлайн будет заниматься в институте до своего совершеннолетия", - сказал он.

Впрочем, в каком именно заведении будет получать образование Варвара, Кошевой не уточнил.

Евгений Кошевой впервые раскрыл, какую профессию выбрала его старшая дочьКошевой с женой и дочками (фото: instagram.com/yalta_k)

Как известно, ранее Варвара планировала переехать в Польшу и поступать на специальности вокал или актерское мастерство, однако в итоге изменила направление и решила остаться в Украине.

Еще в прошлом году Кошевой рассказывал о мечте Варвары стать певицей. Она несколько лет занимается вокалом.

В этом году семья рассматривала поступление дочери в Академию эстрадного и циркового искусств в Киеве. Однако, поступила ли она именно туда, не известно.

Звездный папа в выбор дочери не вмешивался. По собственному опыту знает, как это неприятно. Именно поэтому в воспитании детей пытается их направлять, а не указывать им путь.

Евгений Кошевой впервые раскрыл, какую профессию выбрала его старшая дочьКошевой с дочкой Варварой (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)

Что известно о личной жизни Евгения Кошевого

Юморист с 2007 года живет в браке с возлюбленной Ксенией. Пара вместе воспитывает двух дочерей - Варвару и младшую Серафиму, которая в этом году пошла в 5 класс.

