ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как выглядит 19-летняя дочь Фреймут: редкие фото с младшими братом и сестрой

Понедельник 11 августа 2025 17:21
UA EN RU
Как выглядит 19-летняя дочь Фреймут: редкие фото с младшими братом и сестрой Старшая дочь Ольги Фреймут (фото: instagram.com/zlatamitchellll)
Автор: Катерина Собкова

Злата Митчелл, старшая дочь телеведущей Ольги Фреймут, вернулась из США в Украину. На новых фото она показала, как проводит время вместе с младшими братом и сестрой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Как выглядит дочь Ольги Фреймут

"Исчезала из Instagram в июле, потому что я дома, в Украине. И этот приезд сюда летом мне был нужен как никогда. А я все еще здесь", - отметила Злата.

Как выглядит 19-летняя дочь Фреймут: редкие фото с младшими братом и сестройКак выглядит старшая дочь Фреймут (фото: instagram.com/zlatamitchellll)

Судя по всему, каникулы старшей дочери Фреймут проходят довольно активно: она показала совместные фото с 9-летним братом Валерием, а также 8-летней сестрой Евдокией в Карпатах. На одном из фото также можно увидеть ее маму.

Дети Ольги Фреймут (фото: instagram.com/zlatamitchellll)

Как изменилась Злата Митчелл

19-летняя дочь телеведущей заметно постройнела.

Для фото она выбрала достаточно сдержанный лук: бежевую майку и черные брюки с высокой посадкой. Линию талии она подчеркнула ремнем с золотистой пряжкой.

Дополнить образ Злата Митчелл решила черными босоножками на низком ходу, а также вечерним макияжем и распущенными волосами.

Как выглядит 19-летняя дочь Фреймут: редкие фото с младшими братом и сестройКак выглядит дочь Ольги Фреймут (фото: instagram.com/zlatamitchellll)

Что известно про Злату Митчелл

Злата Митчелл - старшая дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут. Отцом Златы является британец по имени Нил. С ним Оля познакомилась в свои студенческие годы, когда училась в Лондоне.

Однако пара недолго была вместе. Вскоре Фреймут вернулась в Украину, где и родила Злату.

Сейчас девушке 19 лет. Она живет и учится в Лос-Анджелесе

Кроме того, у нее есть свой бренд одежды MITCHELL CLOTHING.

Как выглядит 19-летняя дочь Фреймут: редкие фото с младшими братом и сестройСтаршая дочь Ольги Фреймут - архивное фото (фото: instagram.com/freimutolia)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Ольга Фреймут Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
ЕС получил 1,6 млрд евро для Украины от замороженных активов России
ЕС получил 1,6 млрд евро для Украины от замороженных активов России
Аналитика
Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине