Горбачева назвала виновника конфликта с Ириной Билык: "Это была искусственная вражда"

Горбачева о конфликте с Ириной Билык

Она развеяла слухи о вражде с известной певицей. У них был лишь один публичный конфликт, который спровоцировал продюсер.

"У нас был один единственный такой публичный конфликт, когда я вела премию YUNA. Я не могла шутить над кем-то, кого не знаю, потому что не знаешь реакции. Это была моя зона безопасности. Я решила, что если буду шутить над друзьями, то это окей", - пояснила артистка.

Она призналась, что вражда была создана искусственно и раскрыла виновника. Им оказался продюсер Олег Боднарчук.

По мнению Ольги, мужчина воспользовался ситуацией ради пиара своего артиста Алексеева, который должен был выпустить ремейк на хит Билык.

"Иру в том конфликте использовали. Это мое глубокое убеждение. Мне кажется, тогда запускали артиста Алексеева, и его первый трек был ремейк на песню Ирины. И это была искусственно разожженная вражда", - отметила она.

Артистка добавила, что ее коллега даже не слышала, что именно было сказано со сцены, а реакция сформировалась на фоне гневного поста продюсера.

"Он передал это в форме поста очень гневного: кто я такая, чтобы такое себе позволять. К сожалению, он проманипулировал Ирой", - добавила Горбачева.

Горбачева назвала виновника конфликта с Ириной Билык (скриншот)

Поддерживает ли связь с Билык сейчас

Сейчас между артистками нет конфликта. Они видятся редко, но поддерживают теплые отношения.

"Ну, мы изредка видимся, но когда видимся - проводим время", - подытожила она.

Что известно об Ольге Горбачевой

Певица, бывшая солистка группы "Арктика", телеведущая и журналистка. Сейчас выступает как ментор, дает курсы по духовности и занимается собственным бизнесом.

Последние девять лет была в браке с продюсером Юрием Никитиным, который до встречи с артисткой был в отношениях с Ириной Билык.

В интервью Горбачева призналась, что они с мужем в очередной раз разводятся. Она сама решила прекратить многолетние отношения, поскольку чувствует себя истощенной.