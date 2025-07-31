"У них нет репертуара". Иво Бобул "проехался" по творчеству Пивоварова и Тополи
Народный артист Украины Иво Бобул честно сказал, что думает о творчестве современных украинских исполнителей Тараса Тополи и Артема Пивоварова.
Как сообщает РБК-Украина, об этом певец заявил в интервью Алине Шаманской в программе "55 за 5", которая выходит в "Ранку у великому місті" на ICTV2.
Что сказал Бобул о творчестве Тополи и Пивоварова
Народного артиста попросили сравнить музыкантов, однако он отказался. Зато отметил, что оба они еще очень молоды.
"У них нет репертуара. Те песни, которые они поют... Пусть не обижаются. Я их люблю, уважаю, потому что они музыканты", - заявил артист.
По его мнению, главной проблемой многих артистов является отсутствие настоящего репертуара.
"Да, у многих нет репертуара. А репертуар - это все. Тем более сейчас, когда идет война и люди просто закрываются. Им надо душу открыть", - подчеркнул он.
В то же время певец прокомментировал отношение к песне "Фортеця Бахмут" группы "Антитіл", фронтменом которой является Тополя.
"У людей и так депрессия и еще больше депрессии. Одну песню можно спеть на концерте, которая посвящена подвигам нашим воинам", - отметил он.
По словам Бобула, он часто ездит на концерты в украинские города, которые приближены к линии фронта, и видит, с какими эмоциями люди приходят и покидают зал.
"Я же езжу в Запорожье, Днепр. А там же постоянно бахкают. И с какими лицами они заходят, а потом с какими выходят - это совсем другие люди", - подчеркнул Бобул.
Напомним, Иво Бобул уже 50 лет на сцене. Он родился 17 июня 1953 года, является певцом, народным артистом Украины, композитором и педагогом.
Свой творческий путь начал в 1970-х годах. Его песни стали знаковыми для украинской эстрады.
Среди самых известных хитов - "А липи цвітуть", "Все золото світу","Минає день", "Розмова з тобою" и другие.
Ранее Бобул озвучил размер своей пенсии и прокомментировал отношение к мобилизации.
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