Горбачева объяснила, почему уехала из Украины вместе с Никитиным, и когда это произошло (видео)

Певица и ведущая Ольга Горбачева рассказала, когда они и ее муж-продюсер Юрий Никитин уехали из Украины. Сейчас пара находится в процессе развода, но до этого они решили бросить все ради общей цели.

Где сейчас живет Горбачева

"Я живу частично в Нью-Йорке, частично в Лос-Анджелесе, потому что там мои дочери две, в разных сейчас городах. И в Киеве я живу 3-4 месяца в году", - рассказала Ольга.

Сейчас певица приехала со своими дочерьми. Она до сих пор называет Киев своим домом. Также артистка рассказала, как ее дети реагируют на взрывы и тревоги.

"Как все дети. По-разному... Они готовятся к этому, у нас есть подвал. Конечно, это сначала жутко. Но, знаешь, я настолько восхищена той реальностью, которую люди, которые остались здесь, создают. В противовес той реальности войны, которую нам навязывают. Можно подумать, что это немножко такое безумие - вставать утром после того, когда хочется просто закрыться и проживать то, что было ночью", - отметила Горбачева.

"А люди идут, делают укладки, идут в театр, куда нельзя билеты достать. Они готовят вкусную еду в заведениях. И ты в Киеве просто в таком кайфе от того, что это не безумие, это так должно быть. Они действуют по законам квантовой физики. Они создают реальность, которая однажды преодолеет реальность, которую нам навязывает враг", - добавила она.

Горбачева ответила, почему уехала из Украины (скриншот)

Певица заявила, что не согласна с теми, кто говорит, что все должны уехать из страны из-за детей. И каждый, кто остается, подчеркнула Ольга, ценен.

"Я настолько благодарна всем людям, которые здесь. Потому что люди это и есть Украина, если бы все уехали, кого защищать?" - сказала артистка.

Когда же Демин спросил, почему сама Горбачева не возвращается в Киев, чтобы жить здесь постоянно, она отметила, что ее семья решила уехать еще до 24 февраля 2022 года.

"Мы решили уехать еще летом 21-го года из-за нашей старшей дочери. Если ты знаешь, я делала и прощальные концерты, да? Потому что я по-настоящему завершала то, что я делаю здесь. Меня всегда очень восхищали истории, когда родители могли отказаться от своего эго, от своей карьеры, даже очень классной, и поехать поддержать талант ребенка", - утверждает Ольга.

"Наша старшая дочь - она очень большой талант, сонграйтер и певица. Она сейчас развивает как раз свою музыкальную карьеру в США. И мы понимали, что если речь идет о большой игре, то родители должны быть в команде, потому что этот бизнес опасен для женщины в высших эшелонах. Мы знаем обо всех историях с P.Diddy", - добавила она.

Ольга Горбачева объяснила, почему уехала в США (скриншот)

Ранее у Горбачевой и Никитина было несколько объектов недвижимости в Киеве. Сейчас же они продали квартиру, остался только дом. И когда их нет, там никто не живет.

"Я отдавала свою квартиру просто в начале полномасштабного своим друзьям, они там жили несколько лет, но они уже там не живут. И эту квартиру мы уже продали, потому что зарабатывать деньги сейчас не так легко", - призналась певица.

При этом, отметила Горбачева, они заранее готовились к тому, чтобы переехать в США. Там они арендовали дом еще летом 2021 года. Сначала Ольга жила в нем сама, а ближе к Новому году туда уже прилетели ее дочери.

Также она рассказала, что именно делает, когда находится в Киеве. Сейчас она приехала еще и для лечения.

"Я в Киеве просто схожу с ума. Мне надо ко всем врачам, ко всем стоматологам, ко всем косметологам, во всем рестораны, потому что очень качественно. Такого обслуживания и качества жизни нет нигде. Мы 10 раз переезжали за это время. Нет нигде. Если ты специфически спрашиваешь, что я делала последние 10 дней, я чистила печень. Это ничего такого", - пояснила певица.