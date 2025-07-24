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Халк Хоган в кино: 8 фильмов, в которых рестлер стал супергероем, "мистером няней" и спасителем мира

Халк Хоган умер 24 июля (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Новость о смерти Халка Хогана поразила не только мир спорта. Он был рестлером, а еще играл в кино, его персонажи всегда были яркими и особенными.

РБК-Украина собрало для вас лучшие фильмы с Халком Хоганом, которые стоит посмотреть всем.

"Без правил"

Первый крупный кинопроект, созданный специально под Халка. Он играет рестлера по имени Рип, который сталкивается с опасной корпорацией, создающей новое шоу жестоких боев. Фильм считают культовым примером рестлинг-кино.

 

"Коммандо из пригорода"

Фантастическая комедия, где Хоган - космический суперсолдат Шеп, который вынужден скрываться среди обычных американцев. Он живет в доме с семьей и постоянно попадает в забавные ситуации.

 

"Мистер Няня"

Бывший рестлер становится няней двух несносных детей, и сильно об этом жалеет. Взрывы, ловушки, милые моменты и абсолютная беззаботность - именно это сделало фильм настоящим хитом среди детей 90-х. Хоган здесь, будто супермен, который должен справиться не со злодеями, а с детским хаосом.

 

"Санта Крепыш"

Миллионер и самовлюбленный бодибилдер получает удар по голове и решает, что он Санта-Клаус. А потом его ждет борьба с бандитами, которые хотят уничтожить детский приют. Сюжет абсурдный, но фильм дарит какое-то особое и приятное тепло.

 

"Клуб шпионов"

Здесь Хоган играл агента под прикрытием, который живет двойной жизнью. Его сын узнает правду, и оба погружаются в шпионские приключения. Фильм для подростков с типичными сюжетными "фишками": лазеры, злодеи, отношения детей и родителей.

 

Также смотрите:

  • "Ультиматум"
  • "Воины-призраки: Атака на остров Дьявола"
  • "Три ниндзя: Жаркий полдень на высокой горе"

 

 

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