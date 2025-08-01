"И просто так". HBO закрывает продолжение "Секса в большом городе": каким будет финал

Телеканал HBO сообщил о закрытии сериала "И просто так" ("And Just Like That"), который стал продолжением истории героинь из шоу "Секс в большом городе".
Как сообщает РБК-Украина, новость о закрытии сиквела объявили в специальном обращении в Instagram.
Шоураннер проекта Майкл Патрик Кинг заявил, что сериал-продолжение о приключениях Кэрри Брэдшоу и ее друзей завершится на третьем сезоне, который сейчас активно транслируют в США.
По его словам, вместе с исполнительницей главной роли Сарой Джессикой Паркер и руководством HBO было принято решение завершить сериал именно в этом году.
"Когда я работал над финальным эпизодом третьего сезона, стало понятно, что это - идеальное место для завершения истории", - отметил Майкл в своем заявлении.
Детали сюжета создатели разглашать не стали. Однако сообщили, что финал истории будет состоять из двух частей. Ради этого общее количество эпизодов сезона увеличили с 10 до 12.
"Мы с Сарой воздерживались от объявления этой новости, потому что не хотели, чтобы слово "финал" омрачало удовольствие от просмотра сезона", - добавил шоураннер.
Напоследок он обратился к поклонникам проекта, которые все эти годы с нетерпением ждали каждый новый эпизод.
"Мы благодарим всех зрителей, которые впустили этих персонажей в свои дома и сердца в течение многих лет", - отметил Кинг.
Продолжение истории о жизни Кэрри Брэдшоу начали транслировать в 2021 году - через 17 лет после завершения оригинала. Третий сезон стартовал в мае 2025 года.
К своим ролям вернулись Сара Джессика Паркер (Кэрри), Синтия Никсон (Миранда) и Кристин Дэвис (Шарлотта).
Актриса Ким Кэттролл, которая играла Саманту, от участия в проекте отказалась. Однако появилась в коротком камео во втором сезоне.
В новых сериях показывали, как героини переживают вызовы среднего возраста: горе, потерю, переосмысление сексуальности и идентичности.
Сама Кэрри потеряла своего любимого мужа мистера Бига, за любовь которого боролась в течение всех сезонов оригинала.
Создатели решили в новой истории переосмыслить ее отношения с бывшим Эйденом, чем вызвали смешанные отзывы у зрителей.
В сюжет также ввели новых персонажей, среди которых были Лиза Тодд-Уэксли (Николь Ари Паркер), Сима Пател (Сарита Чоудхури), Ная Уоллес (Карен Питтман) и Че Диас (Сара Рамирес).
В целом шоу вызвало разные реакции у зрителей. Одним понравились сюжетные линии, другие же критикуют истории героев и иронизируют над ними.
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