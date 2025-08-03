Иванна Онуфрийчук возвращается в Киев, но без маленького сына: "Не хотел меня отпускать"

Как Онуфрийчук возвращается в Киев

Иванна призналась, что в день отъезда сын буквально не слазил с рук и все время держал ее возле себя, будто предчувствовал разлуку.

"Сегодня Адамчик совсем не сходил с рук и не хотел меня отпускать... Как же он чувствует все! Очередное доказательство того, как ребенок все отражает. И как бы я ни старалась не волноваться, он был взволнованным весь день", - написала ведущая.

Онуфрийчук показала маленького сына (скриншот)

В "сторис" из аэропорта Женевы она лаконично написала, что едет домой. А уже в самолете призналась, что скучает, но в то же время с нетерпением ждет встречи с украинской столицей.

Онуфрийчук едет в Украину (скриншот)

"Еду в Киев, и душа уже чувствует его ритм. Мечтаю вдохнуть воздух родных улиц и насладиться взглядом на любимый Днепр", - отметила Иванна.

Онуфрийчук возвращается в Украину (скриншот)

Тем временем родные прислали ей видео из дома, где Адам ходит по комнатам и ищет маму. Сын ведущей не хочет ложиться спать.

"Адамчик не хочет ложиться, потому что ищет маму", - написала она под кадром.

Онуфрийчук умилила кадрами своего сына (скриншот)

Напомним, Иванна Онуфрийчук вышла замуж за бизнесмена из Казахстана Алмаза в 2021 году. Свадьбу праздновали с размахом в Швейцарии, а затем и на Мальдивах. Супруги живут в Женеве.