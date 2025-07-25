Иво Бобул удивил словами о ТЦК и сыне-студенте: "К нему уже подходили"

Что певец сказал о ТЦК

Так, Бобул решил критиковать ситуацию с мобилизацией. Он заявил, что не все понимает.

"Никто не знает, какие законы принимаются. Мне очень не нравится, что сейчас делается, эти ТЦК, как они ловят ребят... А чего не забрать этих ТЦКашников туда, на войну?" - заявил Бобул.

"Они уже готовы. Почему не взять какие-то там два милиционера, которые тоже готовы? Они же проходят каждый год или два раза в год проходят и то, что надо стрелять, бегать. Почему? Как-то для меня это не понятно", - добавил он.

Кроме этого, певец признался, боится ли он за своего младшего сына, который сейчас получает образование. Известно, что Даниил учится в Киеве. А старший сын Бобула, Руслан, живет за границей.

Бобул высказался о ТЦК (скриншот)

Артист сказал, что волнуется. По его словам, младшего сына останавливали ТЦК.

"Очень переживаю. К нему уже подходили несколько раз на улице. Он студент, спрашивали и все", - пояснил Бобул.

Кроме этого, певец заявил, что в Украине "надо делать профессиональную армию", где "могли бы служить из разных стран, кто хочет, за деньги".

"Один выход такой я на этот сегодняшний день вижу, потому что очень большие белые пятна останутся после войны. Демографически будет просто страшно. Поэтому надо делать что-то, причем немедленно. И таким макаром может быть одержана победа, потому что только одна Украина, ей очень тяжело", - считает артист.

"Я смотрю на европейские страны, почему они не дают своих солдат, по 5 тысяч, по 10? Пусть идут воевать. Мы стоим - просто стена. Украина - стена, которая охраняет Запад. А они дают оружие или не дают. А воевать же надо этим оружием кому-то!" - возмутился он.