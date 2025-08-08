"Приехали капеллан и медсестра". Жена Фелипенко рассказала, как узнала о его гибели

Жена украинского военного и актера Юрия Фелипенко, ведущая проекта "Ебаут" Екатерина Мотрич, впервые поделилась болезненными воспоминаниями о дне, когда узнала о смерти мужа.

Как сообщает РБК-Украина , об этом она рассказала в YouTube-проекте "Рефлексія".

Как Екатерина Мотрич узнала о гибели мужа

В тот день она была на праздновании дня рождения и переписывалась с Юрием. Он должен был возвращаться с позиции, которая "оказалась не очень".

"Он написал: "Катя, за нами уже едут". Я ответила: "Фух, набери, когда будете в безопасном месте". Перед сном спросила, как он, и уснула", - рассказала она.

Однако уже утром Екатерина так и не получила известие от любимого. Она начала волноваться, но старалась не думать о худшем. Написала его собратьям, однако и от них не получила ответ.

"Была на съемке, пыталась завалить себя работой. А потом позвонили из ТЦК. Я уже поняла, что они не звонят, чтобы сказать, что все хорошо", - вспомнила она.

Как жена Фелипенко узнала о его гибели (скриншот)

После этого к Мотрич приехали капеллан и медсестра. Так и сообщили о трагедии.

"Дали мне бумагу, сказали, что Юра погиб, и посадили на лавочку. Так я узнала... После этого не очень помню две недели. Ну, помню, но очень необъемно", - призналась она со слезами на глазах.

Как жена Фелипенко переживает утрату

Она до конца не осознала гибель Юрия, как будто это какая-то шутка. Чтобы не сойти с ума, работает с терапевтом, психиатром, читает и пытается продолжать жить так, как хотел бы муж.

"Первые две недели было лучше всего - мне просто перманентно было плохо. Я была в постоянном тяжелом состоянии. Мы могли шутить и как-то поддерживать себя, но в целом это был плохой период", - объяснила она.

"Сейчас - это волны, которые накрывают совершенно внезапно. Вот я могу идти, все нормально, отвлеклась, занимаюсь делами - и вдруг сносит с ног осознание реальности. В этот момент становится очень плохо", - добавила Екатерина.



Что известно о гибели Юрия Фелипенко

О гибели актера сообщила его жена Екатерина 15 июня. Он служил в 429-м отдельном полку беспилотных систем "Ахиллес".

Впоследствии в Киеве попрощались с Фелипенко. Церемония проходила в театре на Подоле, где работал воин, и в Михайловском Златоверхом соборе.

Юрий Фелипенко (фото: instagram.com/y.felipenko)