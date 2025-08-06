Как Алхим выехала из Украины, несмотря на дело о госизмене? Разъяснение нардепа

Недавно скандальная блогерша Анна Алхим, несмотря на открытое против нее уголовное дело о государственной измене, выехала в Дубай. Народный депутат Украины Наталья Пипа объяснила, как ей это удалось.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу нардепа.
Как пояснила народный депутат, оснований для запрета на выезд у Алхим не было, ведь инфлюенсерке не объявили подозрение.
Пипа также признала, что не будет скучать по блогеру, в отличие от других граждан Украины, которых надеется увидеть дома.
"Алхим уехала на постоянное место жительства в Дубай. Почему я не удивлена? Если я скучаю фактически за каждым украинцем и украинкой, и жду возвращения домой, то здесь противоположная ситуация. Алхим не объявляли подозрение, чтобы она не могла никуда ехать. Открытие дела - это грубо первая стадия", - написала Наталья.
"Далее, если есть доказательства в отношении лица, - ему объявляют подозрение. Лицо становится подозреваемым и тогда уже суд может избрать в отношении него меру пресечения по ходатайству прокурора: арест, домашний арест, запрет выезда", - добавила она.
Стоит отметить, что нардеп не впервые критикует Алхим. Ранее она обращала внимание на то, что блогер не отказалась от русскоязычного контента и когда-то называла Владимира Путина "красавчиком".
В связи с этим депутат обращалась в СБУ и Нацполицию с просьбой проверить ее деятельность.
В результате против инфлюенсера открыли уголовное производство по статьям 161 (разжигание национальной вражды) и 364 (злоупотребление властью или служебным положением).
Впоследствии, после дополнительных обращений депутата и коллег, появилось еще одно дело - по статье 111 Уголовного кодекса Украины, касающейся государственной измены.
В ответ на обвинения Анна записала обращение, в котором отрицала свою причастность к измене.
"Я не считаю себя пророссийской. У меня набита татуировка вышиванки, флаг Украины. Какая я пророссийская? Я нахожусь в Киеве, если это дело будут расследовать, то я здесь. Я не волнуюсь по этому поводу, потому что я точно не имею отношения никакого к государственной измене, я патриот своей страны, поэтому я не переживаю. Да, это неприятно, но это неприятно для моих родителей", - заявила она.
В конце концов блогерша передумала оставаться в Украине. В начале августа она объявила, что с семьей переезжает в Дубай и не планирует возвращаться.
Причиной такого шага, по ее словам, стал вопрос безопасности, а не принудительное изгнание.
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