Как Алхим выехала из Украины, несмотря на дело о госизмене? Разъяснение нардепа

Как выехала Анна Алхим из Украины

Как пояснила народный депутат, оснований для запрета на выезд у Алхим не было, ведь инфлюенсерке не объявили подозрение.

Пипа также признала, что не будет скучать по блогеру, в отличие от других граждан Украины, которых надеется увидеть дома.

"Алхим уехала на постоянное место жительства в Дубай. Почему я не удивлена? Если я скучаю фактически за каждым украинцем и украинкой, и жду возвращения домой, то здесь противоположная ситуация. Алхим не объявляли подозрение, чтобы она не могла никуда ехать. Открытие дела - это грубо первая стадия", - написала Наталья.

"Далее, если есть доказательства в отношении лица, - ему объявляют подозрение. Лицо становится подозреваемым и тогда уже суд может избрать в отношении него меру пресечения по ходатайству прокурора: арест, домашний арест, запрет выезда", - добавила она.

Наталья Пипа высказалась об Анне Алхим (скриншот поста)

Стоит отметить, что нардеп не впервые критикует Алхим. Ранее она обращала внимание на то, что блогер не отказалась от русскоязычного контента и когда-то называла Владимира Путина "красавчиком".

В связи с этим депутат обращалась в СБУ и Нацполицию с просьбой проверить ее деятельность.

В результате против инфлюенсера открыли уголовное производство по статьям 161 (разжигание национальной вражды) и 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Впоследствии, после дополнительных обращений депутата и коллег, появилось еще одно дело - по статье 111 Уголовного кодекса Украины, касающейся государственной измены.

Анна Алхим (фото: instagram.com/alkhim.an)

В ответ на обвинения Анна записала обращение, в котором отрицала свою причастность к измене.

"Я не считаю себя пророссийской. У меня набита татуировка вышиванки, флаг Украины. Какая я пророссийская? Я нахожусь в Киеве, если это дело будут расследовать, то я здесь. Я не волнуюсь по этому поводу, потому что я точно не имею отношения никакого к государственной измене, я патриот своей страны, поэтому я не переживаю. Да, это неприятно, но это неприятно для моих родителей", - заявила она.

В конце концов блогерша передумала оставаться в Украине. В начале августа она объявила, что с семьей переезжает в Дубай и не планирует возвращаться.

Причиной такого шага, по ее словам, стал вопрос безопасности, а не принудительное изгнание.

Анна Алхим (фото: instagram.com/alkhim.an)