Как Кароль, Барских и Козловский покорили "Караоке на Майдані": архивные видео, которые вас поразят

Тина Кароль

В 2005 году, еще под именем Татьяна Либерман, она вышла на Майдан с застенчивой улыбкой и попыталась о себе заявить. Ей только исполнилось 20, она училась в авиационном университете, но мечтала петь. На шоу Кароль призналась Кондратюку, что боится сцены, но пела уверенно, пронзительно. Несмотря на сильное выступление, тогда она не выиграла, однако уже через год вся страна узнала ее имя.

Макс Барских

Это было в 2007 году. 17-летний Николай Бортник (настоящее имя артиста) пришел на шоу с желанием быть услышанным. Он смущался, но взял микрофон и уверенно вышел в финал. А уже после этого артист пошел на "Фабрику звезд".

Виталий Козловский

В далеком 2002 году будущий певец пришел на проект и попал на "Шанс". Это стало началом карьеры Козловского, а сейчас мало кто вспомнит, каким он был именно тогда. Стоит отметить, что тогда многие выступали с песнями на русском, но, к счастью, сейчас все изменилось.

Тарас Тополя

Это было в 2010 году. К моменту выступления Тополя уже создал группу "Антитіла", а на "Караоке на Майдані" он и музыканты выступили в рамках конкурса "Перший хіт". Артисты представили трек "План" и громко о себе заявили.

Николас Карма

Его выступление пришлось на 2014 год. Николас выступил с авторской песней и растрогал всех. В 2024 году он снова поделился архивным видео, признавшись, что именно тот день изменил его жизнь и вдохновил петь для людей. Зрители не скрывали слез, пересматривая этот момент снова.