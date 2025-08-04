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Сергей Притула стал отцом в четвертый раз: первое фото с малышом

Понедельник 04 августа 2025 10:57
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Сергей Притула стал отцом в четвертый раз: первое фото с малышом Сергей Притула (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Бывший ведущий и шоумен, а ныне волонтер Сергей Притула сообщил в сети радостную новость - он в четвертый раз стал отцом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его пост в Instagram.

Сергей Притула стал отцом в четвертый раз - пол ребенка

У Сергея и его супруги Екатерины родился сын. Это третий ребенок пары, и четвертый для Притулы, у которого есть сын от первого брака.

Он опубликовал трогательное сообщение от имени новорожденного, которого назвали Марко.

"Всем привет! Меня зовут Марко Притула. Да-да, с ударением на "о", - говорится в сообщении.

Радостное событие в семье волонтера произошло несколько дней назад.

"Я родился несколько дней тому назад в Киеве. Папа говорит, что я еще не совсем понимаю, в каком чудесном городе я появился на свет. А мама говорит, что я очень хороший мальчик и благодарит Бога, что, когда я рождался, не было воздушной тревоги", - отметил Притула.

"Тети-врачи в роддоме называют меня "казачок" и говорят, что это прекрасно, когда на свет появляется еще один маленький украинец. Не могу с ними не согласиться", - говорится в обращении.

Также Сергей Притула показал первое фото с новорожденным, которого он бережно держит в руках.

Сергей Притула стал отцом в четвертый раз: первое фото с малышомСергей Притула показал новорожденного сына (фото: instagram.com/siriy_ua)

Напомним, в первом браке - с Юлией Андрейчук - у шоумена родился сын Дмитрий. В этом году парень окончил школу с отличием.

Во втором браке с Екатериной Сопельник родились дочери Соломия и Стефания, а также сын Марко.

Сергей Притула стал отцом в четвертый раз: первое фото с малышомСергей Притула с детьми - архивное фото (фото: instagram.com/siriy_ua)

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