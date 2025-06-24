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Как выглядит Леся Никитюк через неделю после рождения сына: честные фото

Вторник 24 июня 2025 12:45
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Как выглядит Леся Никитюк через неделю после рождения сына: честные фото Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно впервые стала мамой, показала, как выглядит ее фигура после родов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Сегодня Никитюк вышла в Stories и рассказала подписчикам, что больше всего ее пугало во время беременности.

"Три момента, которые меня страшно пугали во время беременности. Первое: тик-токи беременных женщин и всего, что связано с беременностью. Второе: джинсы с резинкой для беременных", - отметила Никитюк.

Как выглядит Леся Никитюк через неделю после рождения сына: честные фото

Леся Никитюк показала живот после родов (скриншот)

"Третье: раз в месяц звонила мама Кэт и говорила что у меня вот-вот распухнет нос. Вес, растяжки, токсикоз, варикоз, все что там дальше с окончанием на "оз" и на "ой" меня не пугало. Аллилуйя! Потому этого и нет ", - с юмором отметила ведущая.

Как выглядит Леся Никитюк через неделю после рождения сына: честные фото

Леся Никитюк после беременности (скриншот)

Также она продемонстрировала, как выглядит ее фигура на 9-й день после родов.

Как выглядит Леся Никитюк через неделю после рождения сына: честные фото

Никитюк показала, как выглядит после родов (скриншот)

Что известно про беременность и роды Леси Никитюк

Телеведущая осенью 2024 года подтвердила, что встречается с военным Дмитрием Бабчуком, который моложе ее на 9 лет.

Отношения пары развивались стремительно: уже в начале 2025 года молодой человек сделал Лесе предложение руки и сердца.

Примерно тогда же стали появляться слухи, что она беременна. Однако Никитюк не комментировала их.

16 июня она подтвердила беременность, опубликовав несколько фото с заметным животиком.

Позже стало известно, что телеведущая уже родила. Случилось это 15 июня в одном из государственных роддомов в центре Киева. У Никитюк родился сын.

Имя малыша и другие подробности она пока что не раскрывала.

Как выглядит Леся Никитюк через неделю после рождения сына: честные фото

Леся Никитюк с сыном (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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