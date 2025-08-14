Камалия заинтриговала заявлением о подруге-предательнице: "Настоящий враг сидел рядом"

Певица Камалия поделилась переживаниями из-за измены близкой подруги. В новой заметке она призналась, что более 20 лет эта женщина была частью ее жизни, но в конце концов оказалась врагом. На такой выпад резко отреагировала известный музыкальный продюсер.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook артистки.
Артистка опубликовала несколько фотографий в компании близких людей. В заметке она рассказала о подруге, которую называла сестрой. Они вместе отдыхали и праздновали, поддерживали друг друга в сложные времена.
"Более 20 лет она была в моем доме, за моим столом, среди моей семьи. Я делилась с ней всем: радостью, болью, секретами. А оказалось... За это время я пригрела змею. Змею, которая тихо, терпеливо ждала момента, чтобы укусить так, чтобы яд попал прямо в сердце. И ударила", - рассказала она.
По словам артистки, переживать измену близкой подруги на удивление тяжело.
"Эту боль невозможно описать. Измена от "своей" - это когда падает мир. Это когда понимаешь, что враг снаружи - ничто, потому что настоящий враг сидел рядом, улыбался и называл тебя "сестрой". Девушки, запомните: самый страшный зверь - это не чужая женщина, а "лучшая подруга".
Напоследок она призвала женщин беречь свое доверие и семью.
"Потому что змея всегда ждет, пока вы поверите, что она - друг", - добавила Камалия.
Примечательно, что в конце сообщения артистка отметила своих коллег. Среди них: Наталья Могилевская, Надя Дорофеева, Монатик, Джамала, Ирина Билык и другие.
Личность подруги звезда раскрывать не стала. Возможно, ее хорошо знает музыкальный продюсер Елена Мозговая, которая резко прокомментировала слова Камалии.
"Ты в своем уме?! Что ты пишешь? Боже, хотя о каком я уме, когда это о тебе", - написала она.
Артистка тоже не смолчала и дала понять, что была травмирована действиями подруги.
Ситуация вызвала бурную реакцию: пользователи активно обсуждают, кого же имела в виду Камалия, и поддерживают артистку в ее переживаниях. Другие считают, что высказываться о личном не стоит.
Напомним, в 2023 году Камалия объявила о разводе с миллиардером Мохаммадом Захуром, от которого имеет двух дочерей.
Причиной разрыва она называла недоразумения с бывшей женой бизнесмена.
Несмотря на это, пара поддерживает связь. Ранее артистка растрогала словами о муже в день его рождения.
Вас также может заинтересовать: