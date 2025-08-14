Камалия заинтриговала заявлением о подруге-предательнице: "Настоящий враг сидел рядом"

Что сказала Камалия об измене подруги

Артистка опубликовала несколько фотографий в компании близких людей. В заметке она рассказала о подруге, которую называла сестрой. Они вместе отдыхали и праздновали, поддерживали друг друга в сложные времена.

"Более 20 лет она была в моем доме, за моим столом, среди моей семьи. Я делилась с ней всем: радостью, болью, секретами. А оказалось... За это время я пригрела змею. Змею, которая тихо, терпеливо ждала момента, чтобы укусить так, чтобы яд попал прямо в сердце. И ударила", - рассказала она.

По словам артистки, переживать измену близкой подруги на удивление тяжело.

"Эту боль невозможно описать. Измена от "своей" - это когда падает мир. Это когда понимаешь, что враг снаружи - ничто, потому что настоящий враг сидел рядом, улыбался и называл тебя "сестрой". Девушки, запомните: самый страшный зверь - это не чужая женщина, а "лучшая подруга".

Напоследок она призвала женщин беречь свое доверие и семью.

"Потому что змея всегда ждет, пока вы поверите, что она - друг", - добавила Камалия.

Камалия об измене подруги (скриншот)

Примечательно, что в конце сообщения артистка отметила своих коллег. Среди них: Наталья Могилевская, Надя Дорофеева, Монатик, Джамала, Ирина Билык и другие.

Мозговая резко ответила Камалии

Личность подруги звезда раскрывать не стала. Возможно, ее хорошо знает музыкальный продюсер Елена Мозговая, которая резко прокомментировала слова Камалии.

"Ты в своем уме?! Что ты пишешь? Боже, хотя о каком я уме, когда это о тебе", - написала она.

Артистка тоже не смолчала и дала понять, что была травмирована действиями подруги.

Мозговая раскритиковала Камалию (скриншот)

Как отреагировали в сети

Ситуация вызвала бурную реакцию: пользователи активно обсуждают, кого же имела в виду Камалия, и поддерживают артистку в ее переживаниях. Другие считают, что высказываться о личном не стоит.

"Очень жаль. Просто вам не повезло. И все же настоящие подруги есть!"

"О ком идет речь?"

"Очень жаль, что даже в самые темные времена люди не поддерживают, а наоборот предают".

"Как показывает время, твои подруги это мама, сестры родные если они есть и все... Расскажите нам, что она сделала?"

"Надеюсь, она не подлезла к вашему мужу. Сочувствую, это действительно больно".

Что известно о личной жизни Камалии

Напомним, в 2023 году Камалия объявила о разводе с миллиардером Мохаммадом Захуром, от которого имеет двух дочерей.

Причиной разрыва она называла недоразумения с бывшей женой бизнесмена.

Несмотря на это, пара поддерживает связь. Ранее артистка растрогала словами о муже в день его рождения.