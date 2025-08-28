ua en ru
Каменских возмутила заявлением во время тура в США: "Есть один язык" (видео)

Четверг 28 августа 2025 19:14
Каменских ошеломила поведением во время тура в США (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Настя Каменских во время тура по городам США в августе, кроме исполнения песен на русском, еще и сделала возмутительное заявление о языке.

Что именно сказала Каменских и почему она продолжает петь на русском, об этом рассказывает РБК-Украина.

Что сказала Каменских во время тура в США во время тура в США

В августе Каменских выступила в Чикаго, Майами и Нью-Йорке, где исполняла как украиноязычные, так и русскоязычные песни.

Во время одного из выступлений в Майами артистка поразила заявлением о языке, который он решил проговорить именно на русском!

"Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир, - любовь. Самое главное чувство в мире", - сказала она.

Видео этого момента быстро распространилось по сети, вызвав возмущение среди украинцев, особенно тех, кто помнит ее предыдущие заявления о важности украинского.

Снова поет на русском

До этого артистка привлекла внимание сети исполнением хитов на русском. В частности она спела "Красное вино", "Это моя ночь" и "Попа, как у Ким", хотя у нее есть переведенные на украинский варианты.

В 2022 году в интервью Алине Доротюк Настя заявляла, что больше не будет петь на языке врага и критиковала присутствие российских артистов в чартах во время войны.

Однако в 2024 году заявила, что исполняет композиции на русском для тех, кто "поддерживает нашу страну".

"У меня украиноязычная программа. У меня есть песни на русском языке, мои песни... Мне кажется, что все равно это песни, которые я люблю. Это моя история. Я не вижу в этом ничего криминального. Мне кажется, что самое главное, что у меня есть четкая позиция и я все показываю своими действиями".

Реакция сети на "четкую позицию" Каменских

Пользователи резко отреагировали на поведение певицы, особенно после того как она поздравила украинцев с Днем Независимости.

Исполнение песен на русском накануне праздника вызвало сомнения в искренности ее патриотических жестов.

  • "Вчера пела песни на русском, а сегодня поздравления в вышиванке?"
  • "Продажа. Вчера на русском пела, а сегодня вроде бы патриотка?"
  • "Сегодня - в вышиванке, а еще вчера пела по-русски и ни слова о войне".
  • "Неискренняя. Петь перед американским сообществом российские песни, а потом притворяться на видео".
  • "Почему тогда приветствие не на русском языке. Это же "какая разница".

На фоне критики артистка удалила комментарии и ограничила возможность писать под своими публикациями.

При написании материала были использованы следующие источники: TikTok, интервью Каменских Алине Доротюк и программе "Ранок у великому місті".

