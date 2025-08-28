Каменських обурила заявою під час туру в США: "Є одна мова" (відео)

Настя Каменських під час серпневого туру в США, крім виконання пісень російською , ще й зробила обурливу заяву про мову.

Що саме сказала Каменських та чому вона продовжує співати російською, про це розповідає РБК-Україна .

Що сказала Каменських під час туру в США

У серпні Каменських виступила у Чикаго, Маямі та Нью-Йорку, де виконувала як україномовні, так і російськомовні пісні.

Під час одного з виступів у Маямі артистка вразила заявою про мову, яку вона вирішила проговорити саме російською!

"Неважливо, якого кольору в тебе шкіра. Неважливо, якою мовою ти розмовляєш. Є одна мова, яку розуміє весь світ, - любов. Найголовніше почуття у світі", - сказала вона.

Відео цього моменту швидко поширилося мережею, викликавши обурення серед українців, особливо тих, хто пам’ятає її попередні заяви про важливість української.

Знову співає російською

До цього артистка привернула увагу мережі виконанням хітів російською. Зокрема вона заспівала "Красное вино", "Это моя ночь" и "Попа, как у Ким", хоча має перекладені варіанти українською.

У 2022 році в інтерв'ю Аліні Доротюк Настя заявляла, що більше не співатиме мовою ворога та критикувала присутність російських артистів у чартах під час війни.

Однак вже у 2024 році заявила, що виконує композиції російською для тих, хто "підтримує нашу країну".

"У мене україномовна програма. У мене є пісні російською мовою, мої пісні... Мені здається, що все одно це пісні, які я люблю. Це моя історія. Я не бачу в цьому нічого кримінального. Мені здається, що найголовніше, що у мене є чітка позиція та я все показую своїми діями".

Реакція мережі на "чітку позицію" Каменських

Користувачі різко відреагували на поведінку співачки, особливо після того, як вона привітала українців із Днем Незалежності.

Виконання пісень російською напередодні свята викликало сумніви щодо щирості її патріотичних жестів.

"Вчора співала пісні російською, а сьогодні привітання у вишиванці?"

"Продажна. Вчора російською співала, а сьогодні ніби патріотка?"

"Сьогодні - у вишиванці, а ще вчора співала російською і жодного слова про війну".

"Нещира. Співати перед американською спільнотою російські пісні, а потім прикидатися на відео".

"Чому тоді привітання не російською мовою. Це ж "какая разніца".

На тлі критики артистка видалила коментарі та обмежила можливість писати під своїми публікаціями.