Есть ли у Потапа и Насти Каменских общий ребенок? Рэпер ответил
Продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко) прокомментировал слухи о том, что у него и его жены, певицы Насти Каменских, есть общий ребенок.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артиста для YouTube-канала United Action TV.
Есть ли у Потапа и Каменских общий ребенок
В сети долгое время распространялись предположения, что супруги тайно стали родителями мальчика, которого якобы держат подальше от публичности - мол, ребенок живет в Испании.
Такую версию озвучил, в частности, ведущий Евгений Фешак.
Долгое время ни Потап, ни Каменских не отвечали на эти разговоры.
Однако недавно артист все же прокомментировал эту информацию. Когда его прямо спросили о правдивости слухов, он коротко и четко опроверг их.
"У нас нет с Настей ребенка", - заявил Потап.
Напомним, у рэпера есть сын Андрей от первого брака с продюсером Ириной Горовой.
Парню сейчас 16 лет. Недавно Алексей поделился в соцсетях снимками из семейного путешествия в Великобританию, где он был вместе с бывшей женой и сыном - фотографии были сделаны в самолете.
