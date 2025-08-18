ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Есть ли у Потапа и Насти Каменских общий ребенок? Рэпер ответил

Понедельник 18 августа 2025 10:58
UA EN RU
Есть ли у Потапа и Насти Каменских общий ребенок? Рэпер ответил Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Иванна Пашкевич

Продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко) прокомментировал слухи о том, что у него и его жены, певицы Насти Каменских, есть общий ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артиста для YouTube-канала United Action TV.

Есть ли у Потапа и Каменских общий ребенок

В сети долгое время распространялись предположения, что супруги тайно стали родителями мальчика, которого якобы держат подальше от публичности - мол, ребенок живет в Испании.

Такую версию озвучил, в частности, ведущий Евгений Фешак.

Долгое время ни Потап, ни Каменских не отвечали на эти разговоры.

Однако недавно артист все же прокомментировал эту информацию. Когда его прямо спросили о правдивости слухов, он коротко и четко опроверг их.

"У нас нет с Настей ребенка", - заявил Потап.

Напомним, у рэпера есть сын Андрей от первого брака с продюсером Ириной Горовой.

Парню сейчас 16 лет. Недавно Алексей поделился в соцсетях снимками из семейного путешествия в Великобританию, где он был вместе с бывшей женой и сыном - фотографии были сделаны в самолете.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Настя Каменских Потап Звезды шоу-бизнеса Дети
Новости
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия