В Киеве попрощались с Юрием Фелипенко: трогательная речь жены и фото

В пятницу, 19 июня, в Киеве провели в последний путь актера театра и кино Юрия Фелипенко, который погиб на фронте. Во время церемонии прощания жена воина Екатерина Мотрич выступила с эмоциональной речью.
Как прощались с актером и какие важные слова сказала ведущая проекта "Эбаут", пишет РБК-Украина.
Сначала прощание происходило в 11:00 в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Именно там работал и приобретал популярность актер.
Провожали Юрия родные, друзья, коллеги и просто неравнодушные украинцы. Выстроилась целая очередь - было более 100 человек.
В 13:30 церемония продолжилась в Михайловском Златоверхом соборе, где каждый желающий мог почтить память воина.
Среди известных лиц прощание посетили Наталка Денисенко, которая еще в начале дня поделилась об этом у себя в блоге, Максим Девизоров, Сергей Кисель, Юрий Высоцкий, Богдан Бенюк и другие.
Похоронили Юрия на Берковецком кладбище.
Во время похорон Екатерина обратилась к украинцам с важным посланием. Этими словами поделился юрист Евгений Пронин у себя в Instagram.
"Убейте в себе все русское, забудьте навсегда этот язык и эту культуру, потому что только из-за России мы сейчас все вынуждены быть здесь", - сказала она.
О гибели актера сообщила его жена 15 июня. В апреле 2024 года он добровольно вступил в ряды ВСУ. Служил в батальоне "Ахиллес" 92-й ОШБр.
Смерть актера стала ударом для его друзей и коллег. Они эмоционально отреагировали на трагедию.
Родился 8 мая 1993 года в Запорожье.
В 2016 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.
Работал в театре на Подоле, где сыграл более 20 ролей, и активно снимался в сериалах.
Среди его известных работ участие в таких проектах, как "Отдел 44", "Что делает твоя жена", "Цвет страсти" и "Обещание Богу".
В июне 2024 года женился на ведущей YouTube проекта "Ебаут" Екатерине Мотрич.
Вас также может заинтересовать:
При написании материала были использованы следующие источники: сайты Суспільне, OBOZ, Instagram-аккаунт Евгения Пронина.