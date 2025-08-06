"Любимый, у нас будет маленькое". Звезда "Аферистов в сетях" впервые высказалась о беременности

Действительно ли Елена-Кристина беременна?

Примерно месяц назад знаменитость поделилась фото, которое вызвало резонанс в сети - на нем заметно округлость живота.

Поклонники сразу начали подозревать беременность.

Впрочем, как объяснила Лебедь, никакого подтекста у снимка не было - лишь желание поделиться атмосферным мгновением.

"На самом деле это абсолютно естественное желание - поделиться хорошим моментом. История этого фото такова: мы просто поймали очень теплый солнечный эмоциональный кадр. Красивый пузик у меня такой, ну чего не показать?" - пошутила она.

Елена-Кристина Лебедь (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

Телеведущая призналась, что не ожидала такой бурной реакции, однако поблагодарила за теплый интерес и внимание со стороны аудитории.

Также Лебедь подчеркнула, что каждый человек имеет право самостоятельно решать, хочет ли он детей, и важно уважать любой выбор.

"Знаете, каждый имеет право проживать свою жизнь, как ему комфортно. И я уважаю любой выбор. Никогда не скажу человеку: "ты должен" или "так нельзя". Что касается меня - я не исключаю такой возможности. Получится тогда: "Любимый, у нас будет маленькое и рыженькое! Смотри: две полоски", - с улыбкой прокомментировала ведущая.

Елена-Кристина Лебедь с возлюбленным (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

Личная жизнь Елены-Кристины Лебедь

Ведущая Елена-Кристина Лебедь уже семь лет состоит в отношениях с бывшим вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко.

Несмотря на длительные отношения, пара не спешит официально оформлять брак. Впрочем, как оказалось, предложение руки и сердца таки прозвучало - и давно.

В комментарии ТСН.ua политик впервые подтвердил, что сделал предложение своей возлюбленной еще несколько лет назад, и она ответила согласием.

"Я ее поддерживаю во всем. Мы вместе уже семь лет, но пока официально еще не оформляли наши отношения. Всему свое время. Мы из тех пар, для которых эти формальности не имеют никакого значения. Предложение я уже сделал. Это было спокойно, красиво, по-домашнему. Поэтому Кристина уже невеста. Уже как несколько лет", - рассказывал политик.

Елена-Кристина Лебедь с возлюбленным (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)