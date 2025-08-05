Младше на 17 лет: что известно о возлюбленной Александра Пономарева, которую он скрывает (фото)

51-летний певец Александр Пономарев всегда старался держать свою личную жизнь подальше от публичности. Но несмотря на молчание самого артиста, некоторые детали его нового романа все же стали известны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ТСН .

С кем встречается Пономарев

В комментарии ТСН.ua народный артист Украины подтвердил, что пока официально не женат, однако имеет серьезные длительные отношения.

И хотя имя избранницы певец не разглашает, он подчеркнул: показывать любимую публично не собирается, потому что уже имел такой опыт в прошлом и не хочет его повторения.

"Я ее не прячу. Она же не сидит дома, не находится постоянно возле меня. Но я не буду ее демонстративно показывать. Я уже в прошлых браках показывал - и что я имею?", - прокомментировал певец.

Зато источники из окружения музыканта оказались более откровенными. Как сообщает инсайдер, Александр находится в гражданском браке с девушкой по имени София, которая является его концертным директором.

Возлюбленная Александра Пономарева (скриншот tsn.ua)

По словам источника, паре комфортно вместе: они живут под одной крышей в доме певца на Левом берегу Днепра в Киеве.

София младше Пономарева на 17 лет.

Возлюбленная Александра Пономарева (скриншот tsn.ua)

Несмотря на осторожность в публичности, артист однажды все же показал свою возлюбленную - правда, завуалировано.

В одном из клипов - "Пазлы" - на последних секундах появляется изображение девушки, которая невероятно похожа на Софию.

Возлюбленная Александра Пономарева в клипе "Пазлы" (скриншот)

Личная жизнь Александра Пономарева

Александр имеет за плечами несколько браков. Его первой женой была Елена Мозговая - вместе они прожили десять лет.

У супругов родилась дочь Женя. Кроме того, Пономарев принял как родную старшую дочь Елены от предыдущих отношений и официально ее удочерил.

Второй женой певца стала Виктория Мартынюк. В этом браке родился сын, которого назвали в честь отца - Сашей.

После развода с Викторией артист стал значительно реже делиться подробностями личной жизни.

А в начале года телеведущий Юрий Горбунов, который много работает с Александром, сообщил, что певец женат.

С его слов, исполнитель заключил третий брак еще много лет назад.

Интересно, что все это время артисту приписывали различные романы, однако он все слухи опровергал, и о его новой жене ничего не было известно.

Горбунов также не назвал имени избранницы своего друга, но добавил, что певец живет в браке с этой женщиной уже около десяти лет.