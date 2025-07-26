Бывшая фронтмена Coldplay потроллила скандал с изменой: "устроилась" в Astronomer (видео)
IT-компания Astronomer не упустила возможность использовать резонанс вокруг скандала с "камерой поцелуев" на концерте Coldplay.
Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео Astronomer в X.
Гвинет Пэлтроу устроилась в Astronomer
После отставки гендиректора Энди Байрона и HR-менеджера Кристин Кебот, которых застали за изменой на концерте Coldplay, компания пригласила актрису Гвинет Пэлтроу стать своим "временным представителем".
Не секрет, что актриса и фронтмен группы имеют романтическое прошлое. Они были женаты с 2003 по 2016 год и вместе воспитывают двоих детей. Именно поэтому участие звезды в рекламном ролике добавляет особого эмоционального веса.
В видео Гвинет называет себя "временным представителем" бренда и отвечает на "нашумевшие" вопросы.
"Спасибо за ваш интерес к Astronomer. Привет, я Гвинет Пэлтроу. Меня наняли на очень временной основе, чтобы говорить от имени более 300 сотрудников Astronomer", - отметила она.
"За последние несколько дней в Astronomer поступило много вопросов и меня попросили ответить на самые распространенные. Да, Astronomer - лучшее место для запуска Apache Airflow", - продолжила она.
После этого в ролике появилось забавное сообщение.
"Боже мой, что за фи*ня?" - потроллили себя же авторы.
Далее Пэлтроу рассказала о работе компании и анонсировала их будущую конференцию.
Thank you for your interest in Astronomer. pic.twitter.com/WtxEegbAMY— Astronomer (@astronomerio) July 25, 2025
Что известно о скандале на концерте Coldplay
В сети появилось вирусное видео, на котором парочка "влюбленных" обнимается и вдруг резко начинает прятаться, когда попадает на камеры во время концерта британской группы.
Выяснилось, что это Байрон и его коллега Кристин Кабот из компании Astronomer, которые не были супругами. У мужчины есть официальная жена и дети, так же как и у дамы.
Масла в огонь подлили слова солиста Криса Мартина, который был поражен реакцией парочки и предположил, что они, возможно, любовники.
Ролик быстро превратился в мем. Однако негативно повлиял на карьеру участников - гендиректор потерял свою работу. Впоследствии стало известно, что и Кристин подала в отставку.
Байрон и Кристин на концерте Coldplay (коллаж: РБК-Украина)
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