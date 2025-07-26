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Бывшая фронтмена Coldplay потроллила скандал с изменой: "устроилась" в Astronomer (видео)

Суббота 26 июля 2025 18:40
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Бывшая фронтмена Coldplay потроллила скандал с изменой: "устроилась" в Astronomer (видео) Гвинет Пэлтроу "ворвалась" в скандал Astronomer (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

IT-компания Astronomer не упустила возможность использовать резонанс вокруг скандала с "камерой поцелуев" на концерте Coldplay.

Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео Astronomer в X.

Гвинет Пэлтроу устроилась в Astronomer

После отставки гендиректора Энди Байрона и HR-менеджера Кристин Кебот, которых застали за изменой на концерте Coldplay, компания пригласила актрису Гвинет Пэлтроу стать своим "временным представителем".

Не секрет, что актриса и фронтмен группы имеют романтическое прошлое. Они были женаты с 2003 по 2016 год и вместе воспитывают двоих детей. Именно поэтому участие звезды в рекламном ролике добавляет особого эмоционального веса.

В видео Гвинет называет себя "временным представителем" бренда и отвечает на "нашумевшие" вопросы.

"Спасибо за ваш интерес к Astronomer. Привет, я Гвинет Пэлтроу. Меня наняли на очень временной основе, чтобы говорить от имени более 300 сотрудников Astronomer", - отметила она.

"За последние несколько дней в Astronomer поступило много вопросов и меня попросили ответить на самые распространенные. Да, Astronomer - лучшее место для запуска Apache Airflow", - продолжила она.

После этого в ролике появилось забавное сообщение.

"Боже мой, что за фи*ня?" - потроллили себя же авторы.

Далее Пэлтроу рассказала о работе компании и анонсировала их будущую конференцию.

Что известно о скандале на концерте Coldplay

В сети появилось вирусное видео, на котором парочка "влюбленных" обнимается и вдруг резко начинает прятаться, когда попадает на камеры во время концерта британской группы.

Выяснилось, что это Байрон и его коллега Кристин Кабот из компании Astronomer, которые не были супругами. У мужчины есть официальная жена и дети, так же как и у дамы.

Масла в огонь подлили слова солиста Криса Мартина, который был поражен реакцией парочки и предположил, что они, возможно, любовники.

Ролик быстро превратился в мем. Однако негативно повлиял на карьеру участников - гендиректор потерял свою работу. Впоследствии стало известно, что и Кристин подала в отставку.

Бывшая фронтмена Coldplay потроллила скандал с изменой: &quot;устроилась&quot; в Astronomer (видео)Байрон и Кристин на концерте Coldplay (коллаж: РБК-Украина)

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