Бывшая фронтмена Coldplay потроллила скандал с изменой: "устроилась" в Astronomer (видео)

После отставки гендиректора Энди Байрона и HR-менеджера Кристин Кебот, которых застали за изменой на концерте Coldplay, компания пригласила актрису Гвинет Пэлтроу стать своим "временным представителем".

Не секрет, что актриса и фронтмен группы имеют романтическое прошлое. Они были женаты с 2003 по 2016 год и вместе воспитывают двоих детей. Именно поэтому участие звезды в рекламном ролике добавляет особого эмоционального веса.

В видео Гвинет называет себя "временным представителем" бренда и отвечает на "нашумевшие" вопросы.

"Спасибо за ваш интерес к Astronomer. Привет, я Гвинет Пэлтроу. Меня наняли на очень временной основе, чтобы говорить от имени более 300 сотрудников Astronomer", - отметила она.

"За последние несколько дней в Astronomer поступило много вопросов и меня попросили ответить на самые распространенные. Да, Astronomer - лучшее место для запуска Apache Airflow", - продолжила она.

После этого в ролике появилось забавное сообщение.

"Боже мой, что за фи*ня?" - потроллили себя же авторы.

Далее Пэлтроу рассказала о работе компании и анонсировала их будущую конференцию.

Thank you for your interest in Astronomer. pic.twitter.com/WtxEegbAMY