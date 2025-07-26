Колишня фронтмена Coldplay потролила скандал зі зрадою: "влаштувалася" в Astronomer (відео)

IT-компанія Astronomer не впустила можливість використати резонанс навколо скандалу з "камерою поцілунків" на концерті Coldplay.

Про це детальніше розповідає РБК-Україна з посиланням на відео Astronomer в X.

Гвінет Пелтроу влаштувалася в Astronomer

Після відставки гендиректора Енді Байрона та HR-менеджерки Крістін Кебот, яких застали за зрадою на концерті Coldplay, компанія запросила акторку Гвінет Пелтроу стати своїм "тимчасовим представником".

Не секрет, що акторка та фронтмен гурту мають романтичне минуле. Вони були одружені з 2003 по 2016 рік та разом виховують двох дітей. Саме тому участь зірки у рекламному ролику додає особливої емоційної ваги.

У відео Гвінет називає себе "тимчасовим речником" бренду і відповідає на "нашумілі" питання.

"Дякую за ваш інтерес до Astronomer. Привіт, я Гвінет Пелтроу. Мене найняли на дуже тимчасовій основі, щоб говорити від імені понад 300 співробітників Astronomer", - зауважила вона.

"За останні кілька днів до Astronomer надійшло багато запитань І мене попросили відповісти на найпоширеніші. Так, Astronomer - найкраще місце для запуску Apache Airflow", - продовжила вона.

Після цього у ролику з'явилося кумедне повідомлення.

"Боже мій, що за фі*ня?" - потролили себе ж автори.

Далі Пелтроу розповіла про роботу компанії та анонсувала їхню майбутню конференцію.

Thank you for your interest in Astronomer. pic.twitter.com/WtxEegbAMY — Astronomer (@astronomerio) July 25, 2025

Що відомо про скандал на концерті Coldplay

В мережі з'явилося вірусне відео, на якому парочка "закоханих" обіймається і раптом різко починає ховатися, коли потрапляє на камери під час концерту британського гурту.

З'ясувалося, що це Байрон та його колега Крістін Кабот з компанії Astronomer, які не були подружжям. У чоловіка є офіційна дружина та діти, так само як і в пані.

Масла у вогонь підлили слова соліста Кріса Мартіна, який був вражений реакцією парочки й припустив, що вони, можливо, коханці.

Ролик швидко перетворився на мем. Проте негативно вплинув на кар'єру учасників - гендиректор втратив свою роботу. Згодом стало відомо, що й Крістін подала у відставку.

Байрон та Крістін на концерті Coldplay (колаж: РБК-Україна)