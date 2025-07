Колишня фронтмена Coldplay потролила скандал зі зрадою: "влаштувалася" в Astronomer (відео)

Після відставки гендиректора Енді Байрона та HR-менеджерки Крістін Кебот, яких застали за зрадою на концерті Coldplay, компанія запросила акторку Гвінет Пелтроу стати своїм "тимчасовим представником".

Не секрет, що акторка та фронтмен гурту мають романтичне минуле. Вони були одружені з 2003 по 2016 рік та разом виховують двох дітей. Саме тому участь зірки у рекламному ролику додає особливої емоційної ваги.

У відео Гвінет називає себе "тимчасовим речником" бренду і відповідає на "нашумілі" питання.

"Дякую за ваш інтерес до Astronomer. Привіт, я Гвінет Пелтроу. Мене найняли на дуже тимчасовій основі, щоб говорити від імені понад 300 співробітників Astronomer", - зауважила вона.

"За останні кілька днів до Astronomer надійшло багато запитань І мене попросили відповісти на найпоширеніші. Так, Astronomer - найкраще місце для запуску Apache Airflow", - продовжила вона.

Після цього у ролику з'явилося кумедне повідомлення.

"Боже мій, що за фі*ня?" - потролили себе ж автори.

Далі Пелтроу розповіла про роботу компанії та анонсувала їхню майбутню конференцію.

Thank you for your interest in Astronomer. pic.twitter.com/WtxEegbAMY